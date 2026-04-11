Уест Хам излезе над чертата с бой над Уулвс

Уест Хам постигна много важен успех с 4:0 в домакинството си на Уулвърхамптън от 32-рия кръг на Премиър лийг. Сблъсъкът бе между преки конкуренти в битката за оцеляване и това бяха изключително ценни три точки за "чуковете", с които поне временно излязоха над чертата. Константинос Мавропанос (42' и 83') и Валентин Кастейянос (66' и 68') донесоха успеха на лондончани.

След сравнително равностойно първо полувреме, Уест Хам нанесе своя удар в края. В 42-рата минута Марвопанос отбеляза с глава след центриране на Джаръд Боуен.

В 66-ата минута резултатът бе удвоен. Кастейянос комбинира с Пабло, който с пета го изведе в наказателното поле, а аржентинецът без забавяне стреля във вратата за 2:0.

Само две минути по-късно Кастейянос окончателно уби интригата в мача. Той получи топката на границата на наказателното поле и с удар по земя успя да отбележи третия гол в мача с помощта на гредата.

Крайното 4:0 оформи отново Мавропанос в 83-тата минута, засичайки центриране от корнер с акробатичен удар.

С този успех Уест Хам събра актив от 32 точки и излезе поне временно на 17-ата позиция в класирането. За Уулвс пък това поражение уби и последните искрици надежда за спасение, тъй като тимът остава последен с едва 17 точки и изостава на цели 15 точки от днешния си съперник.