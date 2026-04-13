Порто вдигна глава след грешките, Фариоли още не е спасен от повторение на амстердамското фиаско

Порто стигна до убедителен успех с 3:1 при визитата си на Ещорил от 29-ия кръг на Лига Португал. “Драконите” вкараха три безответни попадения благодарение на Пепе Акино (14’), Виктор Фрохолд (72’) и автогола на Шека (32’) и така четвърт час преди края те бяха сигурни победители. За домакините остана само да отбележат едно почетно попадение и то бе дело на Янис Беграуи (78’).

По този начин “драконите” си върнаха аванса от пет точки спрямо преследвача Спортинг (Лисабон), но и “лъвовете”, които ден по-рано взеха своя мач от кръга, имат мач по-малко.

Междувременно третият Бенфика, който също записа победа този кръг, остава на седем точки зад лидерите.

Освен това Порто успя да се върне на победния път, след като направи две поредни равенства.

Миналият уикенд “драконите” изпуснаха Фамаликао в добавеното време и се задоволиха с 2:2 срещу Фамаликао, а през седмицата стигнаха само до 1:1 на “До Драгао” срещу Нотингам Форест в първия 1/4-финал.

Така Франческо Фариоли е много близо до това да повтори миналогодишния провал с Аякс, когато пропиля девет точки на върха в Ередивизи. Порто така и нямаше толкова голям аванс на върха в Лига Португал, но все пак води в класирането още от август насам и ще бъде съкрушително за италианския специалист, ако за втора поредна година повтори подобен сценарий.