Грешка на Порто заплете интригата за титлата

Порто записа четвъртото си равенство този сезон след 2:2 срещу Фамаликао в срещата между двата отбора от 28-ия кръг на Лига Португал. По този начин “драконите” не успяха да запазят дистанцията спрямо преследвача Спортинг (Лисабон), който вчера победи Санта Клара с 4:2, и към момента разликата между двата отбора е само пет точки, а “лъвовете” имат и един мач в запас. Така лошите спомени за Франческо Фариоли започнаха да се завръщат, след като миналата година начело на Аякс той загуби титлата при положение, че по същото време отборът имаше девет точки преднина спрямо ПСВ Айндховен. През този сезон новият тим на Фариоли поведе колоната в Лига Португал още в края на лятото и до този момент не е изпуснал водачеството, но разликата вече е минимална.

Междувременно равенството бе грешна стъпка и за отбора на Фамаликао, който преследва четвъртото място, даващо право на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите.

Спортинг поднови кампанията в Португалия с победа в голово шоу

Там към момента остава отборът на Брага, който непосредствено преди паузата за националните отбори допусна поражение именно от Порто. Сега “драконите” върнаха жеста и помогнаха на състава от Северна Португалия да диша малко по-спокойно в битката за последната европейска квота.

Шампионска победа за Порто в Брага

Домакините зарадваха феновете на “До Драгао” и успяха да се оттеглят на почивката с гол аванс, след като в 35-ата минута Алберто Коща откри резултата. След подновяването на играта обаче гостите от Фамаликао изравниха резултата чрез Сорисо в 54-ата минута и до края на редовното време резултатът не се промени. Така в продължението на мача се разигра изключителна драма, след като в 91-вата минута Секо Фофана отново изведе Порто напред, а в 99-ата Родриго Пинейро оформи крайния резултат.

Равенството надхвърля дори самата идея, че Порто може да загуби титлата по особено болезнен начин, като отваря вратата пред вечния съперник на “драконите” Бенфика да се закачи в битката за първото място. Ако “орлите”, които към момента все още са единственият отбор в шампионата без загуба, победят във вторник (6.4) Каса Пиа, то разликата между първия и третия ще стане само пет точки при равен брой изиграни мачове. При подобен сценарий Порто ще може да се сърди само на себе си, тъй като малко преди паузата за националните отбори “драконите” профукаха два гола аванс във вечното дерби на португалския футбол и не успяха да изхвърлят възпитаниците на Жозе Моуриньо от битката за титлата.

Десет от Бенфика удържаха Порто в зрелищен спектакъл на "Луж"