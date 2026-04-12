Измъчена победа постави Спортинг в много изгодна позиция

Шампионът Спортинг (Лисабон) записа изключително ценна победа с минималното 1:0 тима на Ещрела Амадора в мач от 29-ия кръг на Лига Португал. Единственият гол в срещата отбеляза Даниел Браганса в 59-ата минута, а трите точки съкратиха дистанцията до лидера Порто само на две точки. “Драконите” тепърва ще играят своя мач от кръга тази вечер срещу Ещорил, но “лъвовете” имат мач по-малко, което ще направи битката за титлата изключително интересна в оставащите пет кръга от първенството.

Победата бе и добра загрявка за момчетата на Руи Боржеш, които идната седмица на 15-и април (сряда) ще гостуват на Арсенал в 1/4-финалния реванш от Шампионската лига. Артилеристите спечелиха първия мач с минималното 1:0.

