Измъчена победа постави Спортинг в много изгодна позиция

  • 12 апр 2026 | 02:19
Шампионът Спортинг (Лисабон) записа изключително ценна победа с минималното 1:0 тима на Ещрела Амадора в мач от 29-ия кръг на Лига Португал. Единственият гол в срещата отбеляза Даниел Браганса в 59-ата минута, а трите точки съкратиха дистанцията до лидера Порто само на две точки. “Драконите” тепърва ще играят своя мач от кръга тази вечер срещу Ещорил, но “лъвовете” имат мач по-малко, което ще направи битката за титлата изключително интересна в оставащите пет кръга от първенството.

Победата бе и добра загрявка за момчетата на Руи Боржеш, които идната седмица на 15-и април (сряда) ще гостуват на Арсенал в 1/4-финалния реванш от Шампионската лига. Артилеристите спечелиха първия мач с минималното 1:0.

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите
Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

Треньорът на Еспаньол побесня: Тези три гола не са талантливи отигравания, а са наши действия

  • 12 апр 2026 | 03:26
  • 109
  • 0
Рен би Анже и се изравни с Лил

Рен би Анже и се изравни с Лил

  • 12 апр 2026 | 02:01
  • 249
  • 0
Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

  • 12 апр 2026 | 01:40
  • 289
  • 0
Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

  • 12 апр 2026 | 01:26
  • 295
  • 0
Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

  • 12 апр 2026 | 00:20
  • 1324
  • 0
Атлетико продължи да се проваля в Ла Лига, допусна загуба и от Севиля

Атлетико продължи да се проваля в Ла Лига, допусна загуба и от Севиля

  • 12 апр 2026 | 00:09
  • 2706
  • 5
Виж всички

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 34404
  • 387
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 26619
  • 67
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 30696
  • 65
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 18706
  • 19
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 6768
  • 4
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 38930
  • 86