Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

Отборът на Болоня записа домакински успех с 2:0 над Лече в двубой от 32-рия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ постигнаха третата си победа в последните си четири шампионатни срещи, докато техният опонент допусна четвърта поредна загуба.

Съставът на Винченцо Италиано доминираше през цялото първо полувреме и заслужено поведе в резултата в 26-ата минута. Тогава Рикардо Орсолини се възползва от неразбирателство в съперниковата защита и достигна до топката, но при удара му тя се отклони в напречната греда и тупна пред голлинията. Капитанът Ремо Фройлер обаче пръв стигна до нея и с глава я добута във вратата. Болоня продължи да владее инициативата и след почивката. Така в 82-рата минута Сантиаго Кастро се разписа, но съдията свири фал в атака на асистиралия му Орсолини срещу Илбер Рамадани. В добавеното време обаче домакините наистина стигнаха до второ попадение. Тогава именно Рамадани допусна грешка, след която топката се озова при резервата Федерико Бернардески, който я подаде на Орсолини, а той оформи крайното 2:0 със своя шут.

Така Болоня се затвърди на осмото място с актив от 48 точки, а Лече е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ото място със своите 27 пункта, колкото има и 17-ият Кремонезе.

