  3. Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

  • 12 апр 2026 | 21:17
Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

Отборът на Болоня записа домакински успех с 2:0 над Лече в двубой от 32-рия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ постигнаха третата си победа в последните си четири шампионатни срещи, докато техният опонент допусна четвърта поредна загуба.

Съставът на Винченцо Италиано доминираше през цялото първо полувреме и заслужено поведе в резултата в 26-ата минута. Тогава Рикардо Орсолини се възползва от неразбирателство в съперниковата защита и достигна до топката, но при удара му тя се отклони в напречната греда и тупна пред голлинията. Капитанът Ремо Фройлер обаче пръв стигна до нея и с глава я добута във вратата. Болоня продължи да владее инициативата и след почивката. Така в 82-рата минута Сантиаго Кастро се разписа, но съдията свири фал в атака на асистиралия му Орсолини срещу Илбер Рамадани. В добавеното време обаче домакините наистина стигнаха до второ попадение. Тогава именно Рамадани допусна грешка, след която топката се озова при резервата Федерико Бернардески, който я подаде на Орсолини, а той оформи крайното 2:0 със своя шут.

Така Болоня се затвърди на осмото място с актив от 48 точки, а Лече е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ото място със своите 27 пункта, колкото има и 17-ият Кремонезе.

Снимки: Gettyimages

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

