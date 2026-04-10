Италиано: Платихме за грешките си

  • 10 апр 2026 | 02:30
Треньорът на Болоня Винченцо Италиано нямаше как да е щастлив след загубата с 1:3 от Астън Вила в първия мач от 1/4-финалите на Лига Европа. Той смята, че тимът му се е представил силно в този мач, но е платил за грешките си, както често се случва този сезон.

„Ако изритат топката напред и придвижат толкова много играчи в свободните пространства, това може да бъде пагубно. Преди мача казах на момчетата, че това са ситуации, в които не трябва да бъдеш повърхностен в нито един момент, независимо дали става дума за подарен корнер или грешен пас, защото този отбор ще те накаже при най-малката грешка. За съжаление, точно това се случи. Първият гол дойде от тъч, изпълнен от Роу, който не трябваше да има топката в ръцете си, и това промени инерцията на мача. При втория гол изнасяхме топката отзад и сгрешихме. Просто не можем да изиграем цял мач без грешки“, започна Италиано.

„Направихме твърде много грешки този сезон, не само тази вечер. Никога не успяваме да изиграем пълни 90 минути с пълна концентрация, винаги има грешка или разсейване. Решаващите моменти в мача са около полувремето и в последните минути, а ние допуснахме голове във всички тях. Разочароващо е, защото като видиш колко шансове създадохме срещу съперник от такова ниво, тази вечер направихме добри неща“, допълни специалистът.

Той знае, че сега за тимът му предстои изключително сложен реванш, но още не е готов да хвърли бялата кърпа.

„Би било спортно чудо да обърнем този резултат, но както видяхме вчера със загубата на Барселона от Атлетико Мадрид, всичко може да се случи. В Европа е особено странно, защото понякога има съдии, които изобщо не свирят, а други дават картони и за най-малкия контакт. Трябва да се признае, че 1:2 щеше да е различен резултат, дори и те да играят на друга скорост на свой терен, но ще дадем всичко от себе си“, увери Италиано.

