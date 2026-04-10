  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Емери: Добър резултат, но има и реванш

Емери: Добър резултат, но има и реванш

  • 10 апр 2026 | 01:59
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери бе доволен след успеха с 3:1 над Болоня в първия мач между двата тима от 1/4-финалите в Лига Европа. Той все пак остана здраво стъпил на земята и предупреди играчите си, че не всичко е решено, тъй като има и ренанш след седмица.

„Щастлив съм, да, но се опитваме да постигнем баланс във всичко. Изиграхме първия мач тук и победихме, което е фантастичен резултат. Гледайки как преминаха тези 90 минути, се чувствам горе-долу добре за едни неща и не чак толкова добре за други. Добър резултат, но ни предстои и втори мач. През първото полувреме бяхме малко плахи. Трябваше да се опитаме да правим повече пасове, да заемаме по-добри позиции в атакуващата третина, но губехме топката лесно. Не позволявахме много положения, но в няколкото такива моменти допуснахме гол", заяви Емери.

Вила препарира Болоня и докосва полуфиналите

"Статичните положения винаги са важни, но днес те бяха наш приоритет в защита и в нападение, защото знаехме още преди мача, че това ще бъде един от начините да постигнем нещо. През първото полувреме вкарахме един гол, имахме и други шансове", допълни специалистът.

"Резултатът беше много по-добър от играта ни през първата част, но през второто полувреме беше напълно различно. Доминирахме и контролирахме мача така, както планирахме за първото полувреме, но не успяхме да направим тогава, и се чувствахме комфортно. Реагирахме добре в атака, когато те отбелязаха", каза още испанецът.

"В реванша те ще се опитат да ни притиснат и моето послание в съблекалнята е да продължим да играем във втория мач със същия план – е, с новия план, който ще имаме – но да продължим да ги уважаваме“, завърши Емери.

Снимки: Gettyimages

