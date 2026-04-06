Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Аталанта за втори път през тази кампания разгроми Лече, след като спечели с 3:0 като гост в двубоя между двата тима от 31-вия кръг на Серия "А". През първия полусезон бергамаските победиха с 4:1 като домакини на този съперник, срещу който имат пет успеха и едно реми в последните си шест двубоя с него.

Днес резултатът беше открит в 29-ата минута, когато Джорджо Скалвини се разписа със силен удар след подаване на Шарле Де Кетеларе. В 59-ата минута белгиецът се отчете с втора асистенция за гола на Никола Кръстович с шут по земя. В 73-тата минута пък резервата Джакомо Распадори оформи крайното 3:0 в полза на гостите със своя мощен изстрел.

След четвъртия си пореден мач без загуба Аталанта остава на седмото място в класирането, но вече е с актив от 53 точки или само на пет от топ 4 и зона „Шампионска лига“. Лече пък е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 27 пункта, след като допусна пето поражение в последните шест кръга.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages