Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

  • 6 апр 2026 | 18:00
  • 445
  • 0

Аталанта за втори път през тази кампания разгроми Лече, след като спечели с 3:0 като гост в двубоя между двата тима от 31-вия кръг на Серия "А". През първия полусезон бергамаските победиха с 4:1 като домакини на този съперник, срещу който имат пет успеха и едно реми в последните си шест двубоя с него.

Днес резултатът беше открит в 29-ата минута, когато Джорджо Скалвини се разписа със силен удар след подаване на Шарле Де Кетеларе. В 59-ата минута белгиецът се отчете с втора асистенция за гола на Никола Кръстович с шут по земя. В 73-тата минута пък резервата Джакомо Распадори оформи крайното 3:0 в полза на гостите със своя мощен изстрел.

След четвъртия си пореден мач без загуба Аталанта остава на седмото място в класирането, но вече е с актив от 53 точки или само на пет от топ 4 и зона „Шампионска лига“. Лече пък е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 27 пункта, след като допусна пето поражение в последните шест кръга.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1393
  • 0
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

  • 6 апр 2026 | 17:52
  • 308
  • 2
Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

  • 6 апр 2026 | 17:41
  • 594
  • 0
Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 747
  • 1
Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

  • 6 апр 2026 | 16:59
  • 9105
  • 6
Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

Трима от контузените в Арсенал подновиха тренировки, но проблемите за Артета остават

  • 6 апр 2026 | 16:32
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 786
  • 0
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 6205
  • 10
Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1393
  • 0
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 6497
  • 6
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 9915
  • 18
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 24624
  • 34