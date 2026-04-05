Болоня се справи с Кремонезе за поредната си победа като гост

Отборът на Болоня записа успех с 2:1 при визитата си на Кремонезе в ранния мач от неделната програма на 31-вия кръг на Серия "А". Така съставът на Винченцо Италиано постигна четвърта поредна победа като гост в първенството.

Днешният успех на „рособлу“ дойде след две ранни попадения. Още в третата минута Жоао Марио се разписа с воле след чудесно центриране на Хуан Миранда. В 16-ата минута испанецът се отчете с втора асистенция за гола на Джонатан Роу, който беше точен с шут по земя. В 42-рата минута Никола Моро можеше да отбележи трето попадение за своя отбор, но прекият му свободен удар се спря в напречната греда.

През второто полувреме Болоня значително намали оборотите, но „гриджоросите“ вкараха само едно попадение, и то чак в добавеното време. Тогава Федерико Бонацоли реализира дузпа, отсъдена за нарушение на противниковия вратар Федерико Равалия срещу появилия се като смяна Романо Флориани Мусолини.

В последните минути на срещата действията на терена загрубяха. Първо, Йосеф Малех от състава на домакините беше изгонен с директен червен картон след преглед с ВАР заради негов удар без топка срещу влезлия от пейката Надир Зортеа. След това резервата на гостите Люис Фъргюсън набързо си изкара два жълти картона и също беше отстранен от игра.

Така Болоня се изкачи на осмото място в класирането с актив от 45 точки, докато Кремонезе е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 27 пункта след петата си загуба в последните шест кръга.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 7463
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1066
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 437
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 453
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 2177
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1373
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60707
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2239
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 626
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1433
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3601
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19319
  • 4