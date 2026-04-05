Болоня се справи с Кремонезе за поредната си победа като гост

Отборът на Болоня записа успех с 2:1 при визитата си на Кремонезе в ранния мач от неделната програма на 31-вия кръг на Серия "А". Така съставът на Винченцо Италиано постигна четвърта поредна победа като гост в първенството.

Днешният успех на „рособлу“ дойде след две ранни попадения. Още в третата минута Жоао Марио се разписа с воле след чудесно центриране на Хуан Миранда. В 16-ата минута испанецът се отчете с втора асистенция за гола на Джонатан Роу, който беше точен с шут по земя. В 42-рата минута Никола Моро можеше да отбележи трето попадение за своя отбор, но прекият му свободен удар се спря в напречната греда.

През второто полувреме Болоня значително намали оборотите, но „гриджоросите“ вкараха само едно попадение, и то чак в добавеното време. Тогава Федерико Бонацоли реализира дузпа, отсъдена за нарушение на противниковия вратар Федерико Равалия срещу появилия се като смяна Романо Флориани Мусолини.

В последните минути на срещата действията на терена загрубяха. Първо, Йосеф Малех от състава на домакините беше изгонен с директен червен картон след преглед с ВАР заради негов удар без топка срещу влезлия от пейката Надир Зортеа. След това резервата на гостите Люис Фъргюсън набързо си изкара два жълти картона и също беше отстранен от игра.

Така Болоня се изкачи на осмото място в класирането с актив от 45 точки, докато Кремонезе е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 27 пункта след петата си загуба в последните шест кръга.

