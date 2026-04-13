Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Великов.

И двата тима вече са наясно със своята съдба и знаят в коя група ще играят след разделянето на шампионата. Домакините ще се борят за своето оцеляване, тъй като към момента са 15-ти в класирането и са със сериозна заплаха от изпадане, а Локо ще се бори за баражното пето място и класиране за Европа.

“Заралии” имат 22 точки в актива си и към момента са предпоследни в efbet Лига. Ако останат там след края на родния шампионат, това ще означава, че те ще трябва да играят във Втора лига през следващия сезон. Именно затова всяка точка е важна за старозагорци. Евентуална победа днес ще ги изравни със Септември (София), който се намира точно над тях в таблицата, и ще им осигури по-добра позиция в плейофната фаза.

Берое има четири загуби в последните си пет мача и е в серия от два поредно неуспеха - срещу ЦСКА и Локомотив (София).

Локомотив от своя страна ще играе в групата между пето и осмо място. Към момента “смърфовете” се намират в най-добра позиция, тъй са лидери и всичко е в техни ръце дали ще влязат като такива в плейофите и ще се борят за баража, даващ право за класиране в Европа.

Пловдивчани са пети към момента с 45 точки и ако победят, със сигурност ще си запазят позицията. Шестият Черно море обаче диша точно във врата им с 44 пункта, а седмият Арда също чака грешна стъпка с 41 точки. Все пак Локо не познава вкуса на загубата вече четири мача подред и днес излиза като фаворит в срещата. “Черно-белите” са в серия от три поредни победи и едно равенство, дошло миналия кръг срещу градския съперник Ботев (Пловдив).

Берое и Локомотив (Пловдив) вече премериха сили по-рано през сезона, когато “смърфовете” победиха с 1:0. Последният мач в Стара Загора пък беше за Купата на България през 2024 година и тогава “заралии” победиха с 2:0.