Косич поиска Ботев във втората четворка, поздрави Наумов

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич поиска още два мача с Ботев до края на сезона. Днес дербито на Пловдив приключи 1:1, а за да има още две срещи, "канарчетата" трябва да се преборят със Славия. Също така треньорът на "смърфовете" допълни, че отборът му е имал възможности да вкара още попадения, но похвали представянето на противниковия страж Даниел Наумов.

“Искам да кажа страхотни неща за атмосферата. Бе удоволствие да се наблюдава тази среща. Искам да похваля усилията на моите играчи. През второто полувреме имахме добри шансове за гол, но не бяхме достатъчно акуратни.

Тъжни сме, че не успяхме да зарадваме феновете в края. Имахме добри възможности, но не успяхме да го сторим. Поздравления за вратаря на Ботев, който направи няколко отлични намеси. Надявам се да играем още двубои с Ботев.

Сега се фокусираме върху Берое и ще видим какво ни предстои", каза Душан Косич.