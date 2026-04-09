Урибе: През първото полувреме трябваше да вкараме повече

Наставникът на Берое Хосу Урибе бе разочарован от загубата с 1:2 от Локомотив (София). Специалистът е на мнение, че през първата част на срещаъа заралии са можели да вкарат повече от един гол и да са в по-добра позиция през втората част.

“Направихме много добро първо полувреме и можехме да вкараме още няколко гола, което да ни даде спокойствие. За съжаление второто имахме две грешки и накрая загубихме. Не може да си доволен, когато губиш мач. Аз вярвам в този отбор. Има още осем мача, което са доста възможности за точки”, каза Урибе.