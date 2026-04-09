Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

  • 9 апр 2026 | 16:21
Локомотив (София) и Берое играят при 0:1 в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Давид Валверде откри резултата в 42-рата минута.

Наставникът на домакините Станислав Генчев заложи на 7 българи в своята единайсеторка. Големият отсъстващ сред титулярите е Анте Аралица.

Гостите по традиция започнаха без български футболисти в своите редици.

Софиянци отправиха първия точен шут в третата минута чрез Нейчев, а Мота улови. В шестата минута и Делев пробва своя мерник. Ударът му бе опасен, но Мота плонжира и изби в корнер.

Берое отговори подобаващо в 10-ата минута. Тогава Пинеда отправи удар по земя от 11-12 метра, завършвайки добра атака на "заралии" отдясно, а Величков майсторски отрази.

Въпреки тази ситуация Локо продължи да доминира и в 13-ата минута изпълни четвъртия си корнер. Делев засече центрирането от въздуха, но прати топката от границата на големия пеналт в аут.

Секунди по-късно Валбуена се възползва от грешка на Бидунга. Първоначално нападателят на гостите бе спрян от Величков, но след това отново овладя топката и пробва шут от 18 метра, който след коварен рикошет в крака на затворилия го Бидунга излезе в корнер.

В 23-ата минута Локо разигра комбинация Делев-Каруза-Янков в стил "тики-така". Вторият върна с пета към третия и плеймейкърът на "железничарите" стреля, но защитник на гостите блокира удара му.

Само 120 секунди по-късно Карузо пусна успореден на голлинията пас, а Луан не си прецени добре крачките и шутира в аут, а не в опразнената врата. Последва поредна опасна атака на домакините. Лясков изведе Карузо под ъгъл срещу вратаря и последва удар, но Мота отново спаси.

След половин час игра Делев шутира от фал, но Мота пак се намеси и изби в корнер. В 34-ата минута Бидунга рискува много с шпагат в наказателното поле, за да спре Пинеда, футболистът на Берое падна и гостите претендираха за нарушение, но реферът отсъди аут.

Пропуските на Локо за малко не бяха наказани в 41-ата минута. Боргнино засече центриране отляво, но не уцели вратата след фронтален удар от три-четири метра. Секунди по-късно обаче Берое поведе. Пинеда преодоля на два пъти Даскалов отляво и пусна великолепно за Валверде, който откри резултата чрез удар от 3-4 метра.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - БЕРОЕ 0:1

0:1 Давид Валверде 42

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 31. Станоев, 8. Луан, 13. Рапосо, 64. Янков, 42. Нейчев, 91. Бидунга, 22. Даскалов, 7. Делев, 77. Карузо

БЕРОЕ: 1. Мота, 30. Брунели, 3. Саломони, 4. Костантини, 32. Варела, 23. Сона, 12. Валверде, 11. Ферер, 8. Боргнино, 7. Пинеда, 9. Валбуена

Снимки: Startphoto

