"Олимпико" също почете Мирча Луческу

Футболистите на Пиза, отбор трениран от Мирча Луческу през 90-те години, излязоха с черни ленти на ръцете си в мача срещу Рома (0:3) в памет на бившия велик треньор, който почина на 7 април.

След Камп Ноу и Парк де Пренс, и на Олимпико беше почетен Мирча Луческу. Мачът Рома - Пиза от 32-рия кръг на Серия А започна с минута мълчание в памет на легендарния треньор, погребан на Разпети петък.

В сряда и четвъртък беше спазена минута мълчание в памет на Ил Луче на всички мачове от четвъртфиналите на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Сред стадионите, на които маестрото беше почетен, бяха Камп Ноу и Парк де Пренс.

В петък Луческу беше почетен и в Турция, на Бешикташ Парк, по време на мача между черно-белите и Анталияспор, завършил 4:2. Тази арена беше домакин на последния мач от кариерата и живота на „Ил Луче“, Турция - Румъния 1:0.

В Рим играчите на Пиза излязоха на терена с черни ленти на ръцете. Сред тях не беше Мариус Марин, бивш възпитаник на „Ил Луче“ в националния отбор, като полузащитникът отсъстваше поради контузия. Началният съдийски сигнал на Олимпико беше предшестван от минута мълчание.

Мирча Луческу е тренирал Пиза през 1990-1991 г. В Италия е водил още Бреша, Реджана и Интер.

Мирча Луческу прави първите си стъпки във футбола в Динамо Букурещ, отбор, с който е свързана по-голямата част от кариерата му. Играл е още за Щинца Букурещ и Корвинул Жунедоара.

Като играч е спечелил 7 шампионски титли и една Купа на Румъния, всички с Динамо.

По време на треньорската си кариера е водил Корвинул, националния отбор на Румъния, Динамо, Пиза, Бреша, Реджана, Рапид, Интер, Галатасарай, Бешикташ, Шахтьор, Зенит, националния отбор на Турция и Динамо Киев.

Спечелил е 36 трофея в треньорската си кариера: 9 пъти шампион на Украйна, 8 пъти Купа на Украйна, 7 пъти Суперкупа на Украйна, 3 пъти Купа на Румъния, 2 пъти шампион на Румъния, 2 пъти шампион на Турция, както и Купа на УЕФА, Суперкупа на Европа, Суперкупа на Русия и Англо-италианска купа.