  3. "Олимпико" също почете Мирча Луческу

"Олимпико" също почете Мирча Луческу

  • 11 апр 2026 | 11:21
  • 439
  • 0
"Олимпико" също почете Мирча Луческу

Футболистите на Пиза, отбор трениран от Мирча Луческу през 90-те години, излязоха с черни ленти на ръцете си в мача срещу Рома (0:3) в памет на бившия велик треньор, който почина на 7 април.

Донийл Мален разпердушини отбора на Божинов, българинът не игра
Донийл Мален разпердушини отбора на Божинов, българинът не игра

След Камп Ноу и Парк де Пренс, и на Олимпико беше почетен Мирча Луческу. Мачът Рома - Пиза от 32-рия кръг на Серия А започна с минута мълчание в памет на легендарния треньор, погребан на Разпети петък.

Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу
Пирло и Чалханоолу с емоционални обръщения към починалия Луческу

В сряда и четвъртък беше спазена минута мълчание в памет на Ил Луче на всички мачове от четвъртфиналите на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Сред стадионите, на които маестрото беше почетен, бяха Камп Ноу и Парк де Пренс.

В петък Луческу беше почетен и в Турция, на Бешикташ Парк, по време на мача между черно-белите и Анталияспор, завършил 4:2. Тази арена беше домакин на последния мач от кариерата и живота на „Ил Луче“, Турция - Румъния 1:0.

Румъния загуби легендарния Мирча Луческу
Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

В Рим играчите на Пиза излязоха на терена с черни ленти на ръцете. Сред тях не беше Мариус Марин, бивш възпитаник на „Ил Луче“ в националния отбор, като полузащитникът отсъстваше поради контузия. Началният съдийски сигнал на Олимпико беше предшестван от минута мълчание.

Мирча Луческу е тренирал Пиза през 1990-1991 г. В Италия е водил още Бреша, Реджана и Интер.

Чеферин: Със смъртта на Луческу загубихме личност, чието наследство ще се използва от много идни поколения
Чеферин: Със смъртта на Луческу загубихме личност, чието наследство ще се използва от много идни поколения

  • Мирча Луческу прави първите си стъпки във футбола в Динамо Букурещ, отбор, с който е свързана по-голямата част от кариерата му. Играл е още за Щинца Букурещ и Корвинул Жунедоара.

  • Като играч е спечелил 7 шампионски титли и една Купа на Румъния, всички с Динамо.

  • По време на треньорската си кариера е водил Корвинул, националния отбор на Румъния, Динамо, Пиза, Бреша, Реджана, Рапид, Интер, Галатасарай, Бешикташ, Шахтьор, Зенит, националния отбор на Турция и Динамо Киев.

  • Спечелил е 36 трофея в треньорската си кариера: 9 пъти шампион на Украйна, 8 пъти Купа на Украйна, 7 пъти Суперкупа на Украйна, 3 пъти Купа на Румъния, 2 пъти шампион на Румъния, 2 пъти шампион на Турция, както и Купа на УЕФА, Суперкупа на Европа, Суперкупа на Русия и Англо-италианска купа.

Още от Футбол свят

За първи път Тотнъм е в зоната на изпадащите след 31 мача

За първи път Тотнъм е в зоната на изпадащите след 31 мача

  • 11 апр 2026 | 09:27
  • 4868
  • 3
Kуп критики към Мбапе и Винисиус в испанската преса

Kуп критики към Мбапе и Винисиус в испанската преса

  • 11 апр 2026 | 08:56
  • 1532
  • 1
Това е Лигата на Негрейра! Реал Мадрид ТВ побесня отново

Това е Лигата на Негрейра! Реал Мадрид ТВ побесня отново

  • 11 апр 2026 | 08:35
  • 3487
  • 13
Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

  • 11 апр 2026 | 08:27
  • 6262
  • 15
Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

  • 11 апр 2026 | 08:16
  • 11820
  • 14
Гуардиола е ядосан на Бернардо Силва

Гуардиола е ядосан на Бернардо Силва

  • 11 апр 2026 | 08:04
  • 7494
  • 0
Левски праща бивши национали за таланти в Африка

Левски праща бивши национали за таланти в Африка

  • 11 апр 2026 | 12:17
  • 159
  • 0
Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

Съдийската комисия обяви дали е правилен червеният картон на Котев срещу Левски

  • 11 апр 2026 | 11:28
  • 4188
  • 24
Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

Съдбоносният април - най-силен за Гуардиола, най-слаб за Артета

  • 11 апр 2026 | 09:48
  • 4901
  • 2
Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

Дербито между Барселона и Еспаньол обещава голяма битка и много искри

  • 11 апр 2026 | 05:30
  • 6390
  • 12
„Вабанк“: Велико дерби на Великден

„Вабанк“: Велико дерби на Великден

  • 11 апр 2026 | 11:00
  • 2103
  • 0
Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

Раздразненият Реал Мадрид вече не прави обрати и се надява само на чудо

  • 11 апр 2026 | 08:16
  • 11820
  • 14