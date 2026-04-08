Чеферин: Със смъртта на Луческу загубихме личност, чието наследство ще се използва от много идни поколения

  • 8 апр 2026 | 12:52
Със смъртта на румънската легенда Мирча Луческу световният футбол е загубил „изключителна личност, чието наследство ще се използва от идните поколения в продължение на много поколения“. Това заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин в изявление за пресслужбата на организацията. Наставникът, истинска легенда в европейския футбол и особено в родината си, която класира за първи път на Европейското първенство през 1984 година, почина на 80-годишна възраст снощи.

Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

„Европейският и световен футбол загубиха изключителна личност, чието влияние, авторитет и наследство ще живеят в много от следващите поколения. Мирча Луческу беше един от истинските оригинални личности на футбола – човек с рядък футболен интелект, забележително достойнство и страст, чието влияние е трудно да се оцени с една дума. За цялата си изключителна кариера той заслужи възхищение и уважение на цялата футболна общност благодарение на своите знания, лидерски качества и дълбока привързаност към истинските ценности на играта. Неговото присъствие създаваше отбори, вдъхновяваше играчи и колеги и остави вечна следа във футбола, която далече надхвърли пределите на треньорската скамейка“, заяви Чеферин.

В своеобразната класация на треньорите по брой спечелени трофеи Луческу заема третото място, като във визитката му има 38 завоювани купи. Той е работил в италианския шампионат с тимомете на Интер, Пиза, Бреша, Реджана, в турското първенство с местните грандове Галатасарай и Бешикташ, водил е най-успешните украински отбори Шахтьор (Донецк) и Динамо (Киев), както и Зенит в Русия. Последната му работа беше като национален селекционер на Румъния, откъдето си тръгна на 2 април, но здравословното му състояние се беше влошило много преди това.

Снимки: Imago

