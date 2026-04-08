Чеферин: Със смъртта на Луческу загубихме личност, чието наследство ще се използва от много идни поколения

Със смъртта на румънската легенда Мирча Луческу световният футбол е загубил „изключителна личност, чието наследство ще се използва от идните поколения в продължение на много поколения“. Това заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин в изявление за пресслужбата на организацията. Наставникът, истинска легенда в европейския футбол и особено в родината си, която класира за първи път на Европейското първенство през 1984 година, почина на 80-годишна възраст снощи.

Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

„Европейският и световен футбол загубиха изключителна личност, чието влияние, авторитет и наследство ще живеят в много от следващите поколения. Мирча Луческу беше един от истинските оригинални личности на футбола – човек с рядък футболен интелект, забележително достойнство и страст, чието влияние е трудно да се оцени с една дума. За цялата си изключителна кариера той заслужи възхищение и уважение на цялата футболна общност благодарение на своите знания, лидерски качества и дълбока привързаност към истинските ценности на играта. Неговото присъствие създаваше отбори, вдъхновяваше играчи и колеги и остави вечна следа във футбола, която далече надхвърли пределите на треньорската скамейка“, заяви Чеферин.

We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.



UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to "one of the game’s true originals – a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion."



В своеобразната класация на треньорите по брой спечелени трофеи Луческу заема третото място, като във визитката му има 38 завоювани купи. Той е работил в италианския шампионат с тимомете на Интер, Пиза, Бреша, Реджана, в турското първенство с местните грандове Галатасарай и Бешикташ, водил е най-успешните украински отбори Шахтьор (Донецк) и Динамо (Киев), както и Зенит в Русия. Последната му работа беше като национален селекционер на Румъния, откъдето си тръгна на 2 април, но здравословното му състояние се беше влошило много преди това.

Снимки: Imago