Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

Мирча Луческу, най-титулуваното име в историята на румънския футбол, почина на 80-годишна възраст. До последно той беше селекционер на националния тим.

„Университетската болница за спешна помощ в Букурещ съобщава, че днес, вторник, 7 април 2026 г., около 20:30 ч., беше обявена смъртта на г-н МИРЧА ЛУЧЕСКУ.

Г-н Мирча Луческу беше един от най-титулуваните румънски футболисти и треньори, първият, който класира националния отбор на Румъния на Европейско първенство през 1984 г. Цели поколения румънци израснаха с неговия образ в сърцата си като национален символ. Бог да го прости!“, се казва в съобщението, изпратено от болничното заведение.

Наставникът имаше сериозни сърдечни проблеми, които се влошиха през последните месеци. Бившият селекционер беше настанен в Университетската болница в Букурещ, където лекарите се бориха за живота му през последните дни.

Преди това, на 26 март, в ролята си на национален селекционер той изведе Румъния в полуфиналния бараж срещу Турция, но загуби, с което тимът не успя да се класира за Мондиала през лятото.

Три дни по-късно той припадна на тренировка. Сутринта на 3 април Луческу претърпя инфаркт точно преди да бъде изписан. Според информация, получена от Libertatea от медицински източници, той вече е бил приет от няколко дни в Университетската болница, след като му прилошало по време на тренировка на националния отбор.

След инфаркта бившият селекционер беше преместен по спешност в интензивното отделение, а лекарите полагат огромни усилия да го стабилизират. Само три часа по-късно, в петък, Луческу получава втори инфаркт и е реанимиран.

Състоянието му впоследствие се подобрява, като на 4 април лекарите съобщават за леко подобрение. Въпреки това, сутринта на 5 април, великият бивш румънски футболист и треньор е преместен в интензивното отделение. „В неделя, през нощта, аритмиите станаха тежки и вече не се повлияваха от лечението. Състоянието на пациента се влоши, което наложи преместването му в отделението по анестезиология и интензивна терапия“, се казва в съобщението, изпратено от болницата.

Здравословните проблеми обаче не са отскоро. Още през февруари Мирча Луческу е приет по спешност и е под постоянно лекарско наблюдение. Това е третата му хоспитализация за кратък период, като тогава лекарите предупреждават, че ситуацията е сериозна и бъдещето му начело на националния отбор е несигурно.

Мирча Луческу остава едно от най-значимите имена в историята на румънския и европейския футбол. Той е бил селекционер на Румъния, както и треньор на някои от най-големите клубове в Източна Европа, сред които Динамо (Букурещ), Рапид (Букурещ), Галатасарай, Бешикташ и Шахтьор (Донецк). Луческу прави и кариера в Италия, където стига дори до Интер.