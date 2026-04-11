От Ливърпул обясниха на феновете защо са увеличили билетите с 85%

Изпълнителният директор на Ливърпул Били Хоган защити решението на клуба да увеличи цените на билетите за мачовете на "Анфийлд", призовавайки планираните протести на феновете да се основават на "факти".

Ръководството на "червените", припомняме, обяви миналия месец увеличение на цените на сезонните абонаменти за следващите три сезона – мярка, която предизвика недоволство и доведе до организирането на демонстрация за съботния мач срещу Фулъм от Висшата лига.

В писмо, изпратено до притежателите на сезонни билети, Хоган подчерта, че клубът "уважава правото на феновете да протестират", но оправда повишаването на цените с 85% увеличение на оперативните разходи в дните на мачове през последното десетилетие.

"Бихме помолили и за едно нещо през следващите дни и седмици: всеки протест и всеки дебат да се основават на фактите – какво се променя, защо се променя и какво означава това в реални условия", написа директорът в писмото, цитирано от британската преса.

Хоган уточни, че през последните четири години разходите за основни услуги като вода и електричество са скочили със 107%, докато търговските такси са се увеличили с 286% за същия период, наричайки тези стойности "неконтролируеми разходи".

"През последното десетилетие увеличихме цените на билетите само с 4%, за да сведем всяко повишение до минимум", добави той. "В този контекст вярваме, че свързването на всякакви увеличения с инфлацията, потвърдена с ръст от 3% за сезон 2026/27, е най-справедливият и прозрачен начин да се опитаме да покрием част от тези неконтролируеми разходи."

Слот: Чувствам подкрепата и на собствениците, и на феновете

Хоган също така сравни ценовата политика на Ливърпул с тази на неговите съперници. "Ние също така оперираме в лига, където други клубове са увеличили цените със значително по-висок темп през последното десетилетие", заяви той. "От сезон 2016/17 нашите конкуренти от топ 6 са увеличили цените на билетите средно със 17%, докато ние сме увеличили нашите с 4% за същия период."

Припомняме, че през 2016 г. подобен протест, при който около 10 000 фенове напуснаха трибуните по време на мач от Висшата лига, накара американските собственици на клуба да отстъпят от предложението за значително увеличение на цените.

Изпълнителният директор на Ливърпул увери, че диалогът с феновете ще продължи. "Не е взето никакво решение извън този тригодишен подход и ние ще продължим да водим смислен диалог с нашия Съвет на феновете преди този момент."

