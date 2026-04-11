Ливърпул няма парво на повече грешки

Ливърпул ще посрещне Фулъм на стадион "Анфийлд" в мач от 32-рия кръг на Премиър лийг на 11 април 2026 г. Двубоят е с начален час 19:30 и ще бъде ръководен от главния съдия Антъни Тейлър. Срещата е част от сезон 2025/2026 в английския елит и се очертава като важен тест за домакините, които търсят възможност да прекъснат негативната си серия.

Ливърпул заема петата позиция в класирането с 49 точки след 31 изиграни мача. Двубоят е важен за домакините, които се борят за място в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига и това ги поставя в позици, в която нямат право на повече грешни стъпки.

Фулъм обаче се намира само на 5 точки зад мърсисайдци и също се бори със зъби и нокти за място в Европа, като дори и Шампионската лига не изглежда толкова невъзможна цел, особено, ако лондончани си тръгнат с трите точки от "Анфийлд" днес. Така че мачът изглежда повече от любопитен.

Ливърпул преминава през тежък период, записвайки три последователни загуби в различни турнири. Отборът отстъпи с 0:2 срещу Пари Сен Жермен в Шампионска лига (на 08.04.2026), претърпя тежко поражение с 0:4 от Манчестър Сити във ФА Къп (на 04.04.2026) и загуби с 1:2 от Брайтън в Премиър лийг (на 21.03.2026). Единствената им победа в последните пет мача дойде срещу Галатасарай с 4:0 в Шампионска лига (на 18.03.2026), а преди това завършиха наравно 1:1 с Тотнъм в първенството (на 15.03.2026).

Фулъм показва по-добра форма с две победи в последните пет срещи – 3:1 срещу Бърнли (на 21.03.2026) и 2:1 срещу Тотнъм (на 01.03.2026), едно равенство 0:0 с Нотингам Форест (на 15.03.2026) и две загуби – 0:1 от Саутхамптън във ФА Къп (на 08.03.2026) и 0:1 от Уест Хам в първенството (на 04.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересен баланс, като Фулъм демонстрира изненадваща устойчивост срещу традиционно по-силния съперник. Последната среща завърши наравно 2:2 на 4 януари 2026 г. в мач от Премиър лийг, игран на терена на Фулъм. Преди това лондончани постигнаха впечатляваща победа с 3:2 на 6 април 2025 г. отново като домакини. На "Анфийлд" последният двубой също завърши с равенство 2:2 на 14 декември 2024 г. Ливърпул има само една победа в последните пет срещи – 3:1 като гост на 21 април 2024 г., а петият мач беше равенство 1:1 в турнира за Карабао Къп на 24 януари 2024 г. Статистиката показва, че Фулъм е неудобен противник за "червените", особено в последните сезони.

В лагера на Ливърпул Арне Слот е изправен пред сериозни кадрови проблеми, тъй като вратарят Алисон Бекер и защитникът Конор Брадли остават извън строя заедно с Ватару Ендо и Стефан Байчетич. Все пак има и добри новини, защото Александър Исак се завърна в игра през седмицата срещу ПСЖ и ще бъде на разположение, въпреки че вероятно ще започне от пейката, докато Джо Гомес и Джереми Фримпонг остават под въпрос до последно.

Фулъм пристига на „Анфийлд“ в по-добра кондиция, като Тайлър Адамс и Калвин Баси са напълно възстановени и готови за старт. Основният отсъстващ за гостите е Кевин Сантос, който се възстановява след операция, а участието на десния бек Кени Тете е под леко съмнение поради болки в стъпалото.