Втора лига на Разпети петък: бивш национал изравни в Разград, ЦСКА II поведе

Три мача от програмата на XXVIII кръг на Втора лига ще се изиграят днес. Миньор (Перник) на Велислав Вуцов гостува на дубъла на Лудогорец, ЦСКА II има визита на Спортист (Своге), а Марек посреща Вихрен (Сандански) в дерби на Югозапада.
Втора лига, XXVIII кръг:
9 април 2026 г., четвъртък:
Севлиево 0:2 Спартак (Плевен)
Спартак (Плевен) сломи Севлиево за шест минути
Черноморец (Бургас) 2:0 Пирин (Благоевград)
Черноморец (Бургас) мина без проблем през Пирин
Хебър (Пазарджик) 4:3 Беласица
Хебър засили Бела към Трета лига с драма със седем гола
Фратрия 3:0 Локомотив (Горна Оряховица)
Фратрия разби Локо (ГО) под дъжда
10 април 2026 г., петък:
Лудогорец II 1:1 Миньор (Перник)
0:1 Преслав Йорданов (12)
1:1 Иван Йорданов (22)
13 април 2026 г., понеделник:
Етър - Дунав (Русе)