Спартак (Плевен) сломи Севлиево за шест минути

Спартак (Плевен) демонстрира класа и прагматизъм, побеждавайки домакините от Севлиево с 2:0 в среща от 28-ия кръг на Втора лига. Въпреки силните периоди за местния тим, плевенчани нанесоха своите удари в рамките на само шест минути през второто полувреме, което се оказа решаващо за крайния изход. Резултатът бе открит в 56-ата минута. След добре организирана атака, топката попадна в Кожухаров, който с премерен удар не остави шансове на вратаря на Севлиево.

Преди домакините да успеят да се съвземат от шока, Спартак нанесе втори удар. Само шест минути по-късно Шола Юсуф Аделани, преотстъпен от Ботев Пловдив, се възползва от грешка в отбраната на домакините и удвои преднината, подпечатвайки трите точки за своя тим.