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  3. Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

  • 6 юни 2026 | 20:39
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Бившият футболен национал, а след това треньор в различни отбори - Росен Кирилов похвали инициативата на Стилиян Петров да организира благотворителния "Мач на Надеждата", средствата от който ще бъдат дарени на хора, които се борят с онкологични заболявания.

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"Всички знаем, че Бургас е много футболен град. На хората им липсва футболът, който имаха преди 20 години. Специално им благодаря, че напълниха стадиона и подкрепиха тази благородна кауза, за да можем да помогнем на хора с онкологични заболявания. Радвам се, че се получи празник.

Това са положителни инициативи, които предизвикват положителни емоции. Трябва да се случват по-често", заяви Кирилов.

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