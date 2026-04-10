Марек надви Вихрен в здрав мач

Марек спечели с 1:0 като домакин срещу Вихрен (Сандански) в дерби на Югозапада във Втора лига. Димитър Горанов донесе трите точки на тима от Дупница с точен удар от десетина метра в 80-ата минута. Асистенцията за гола отиде на сметката на Симеон Вешев.

Мачът предложи много сериозна битка по целия терен и малко положения пред двамата вратари. През първото полувреме две възможности за гол имаше крилото на "еделвайсите" Марио Ивов, но те бяха пропуснати. Победата е много важна за Марек, който се бори със зъби и нокти за своето спасение.