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  3. Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

  • 6 юни 2026 | 20:50
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Стилиян Петров заяви след "Мача на Надеждата", че се планират още подобни събития, като вече се водят разговори с няколко Общини. Легендарният български футболист за втори път събра родни и световни звезди с цел събиране на средства, с които да се подпомогне лечението на хора, борещи се с онкологични заболявания.

"Всички тези хора, които дойдоха, ми дават надежда не само на мен, не само на момчетата, които пропътуваха целия свят, за да бъдат част от това събитие. Те показаха, че България може да бъде силна. Всички тези, които се борят, не са сами и вече виждат, че могат да разчитат на нас както морално, така и финансово. Благодарности на цял Бургас! Прекарах шест невероятни дни - гостоприемството, вниманието. Положихме много труд. Бургас беше мястото за живот и те показаха, че са силни.

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас
В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

Ще има и други “Мачове на Надеждата”. Преговаряме с няколко Общини. Има доста неща, които трябва да изясним - пътувания, полети, кои звезди могат да дойдат. Удоволствието е голямо. Хората се забавляваха, всичко беше топ.

Стилиян Петров: Когато България е единна, е силна!
Стилиян Петров: Когато България е единна, е силна!

Енергията я усетих преди много години. Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда. Мисля, че го направихме", каза Петров.

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