Левски спечели Купата на Бате Шами при набор 2019

За поредна година на стадион "Александър Шаламанов" се проведе детският футболен турнир за Купата на Бате Шами. Надпреварата събра едни от най-малките футболни таланти в страната - деца, родени през 2019 година, които премериха сили във формат "Футбол 5".

В турнира участие взеха шест отбора, разпределени в две групи. Малките футболисти демонстрираха огромно желание за игра, спортен дух и много емоции, които зарадваха родители, треньори и зрители по трибуните.

След оспорвани срещи в груповата фаза до финала достигнаха вечните съперници Левски и ЦСКА. В решителния двубой младите "сини" надежди показаха впечатляваща ефективност и се наложиха категорично с 9:1. По този начин те заслужено триумфираха с трофея и вдигнаха Купата на Бате Шами, оставяйки отлични впечатления с представянето си през целия турнир.

Състезанието за пореден път доказа значението на детско-юношеския футбол и предостави ценна възможност на най-малките състезатели да натрупат игрови опит, да създадат нови приятелства и да усетят радостта от футболната игра в духа на честната надпревара.

Турнирът завърши с награждаване на всички участници, които получиха заслужени аплодисменти за своето старание и спортсменско поведение, превръщайки поредното издание на Купата на Бате Шами в истински футболен празник.

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