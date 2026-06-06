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  3. Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

  • 6 юни 2026 | 20:29
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Бившият национал Радостин Кишишев, който взе участие в "Мача на Надеждата", организиран от Фондация "Стилиян Петров", заяви след края на благотворителния двубой, че събраните средства са достатъчно, за да може да се помогне на нуждаещите се хора.

"Надявам се, че им е харесало на хората. Още повече, че аз очаквах да бъде по-зле. Все пак сме ветерани, движението ни е малко по-забавено. Получи се хубав мач и шоу за Бургас, за каузата. Мисля, че се събраха достатъчно пари да може да се помогне. В следващите няколко седмици Стилиян ще излезе официално с това колко пари са събрани и къде са дадени. 

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Не съм виждал "Лазур" пълен от 1996/97 година, когато за последно играх за Нефтохимик. Надявам се, че в този град пак ще има футбол и някой ден тези хора ще се върнат", каза Тинката.

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