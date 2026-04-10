  Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

  • 10 апр 2026 | 14:39
За първи път в историята си Формула 2 ще проведе състезания в Северна Америка, като част от поддържащата програма на Гран При на Маями и Канада във Формула 1. Това решение стана официално вчера и новите състезания идват на мястото на отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април.

Шефът на отбора на Хайтех, Оливър Оукс, приветства Формула 2 за осъществяването на промяна в календара в последния момент, която предотврати съкращаването на сезон 2026 с два кръга.

Обявиха официално къде ще са следващите стартове на Никола Цолов във Формула 2

За да се сведе до минимум въздействието на войната в Близкия изток върху пилотите и отборите, Формула 2 сега ще бъде част от уикендите в Маями и Канада през май, преди да се завърне към планирания график със следващия кръг в Монако.

Изпълнителният директор на Формула 2, Бруно Мишел, преди е заявявал ясно, че сериите няма да се състезават без Формула 1, което означава, че е трябвало да се намери кръг, който може да осигури необходимото допълнително пространство в падока и състезания.

Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада

Това е първият път, в който Формула 2 в сегашния си вид ще се състезава в Северна Америка. Шампионатът не е посещавал континента и по време на ерата на GP2 (2005 до 2016), основно поради високите разходи.

„От гледна точка на отбора, ние наистина приветстваме актуализирания календар и добавянето на Маями и Монреал към сезона на Формула 2 - заяви Оукс в специално изявление. - Това е положителен резултат за всички страни – пилотите, феновете и отборите – да имаме повече възможности да се състезаваме на такива емблематични места.“

Следващият старт на Никола Цолов може да е в Маями

Оукс похвали Мишел и ръководството на шампионата за осъществяването на пренасочването към Северна Америка, което ще позволи на Формула 2 да завърши пълен сезон.

„Пълно признание за Бруно и цялата организация на Формула 2, които работиха с промоутърите на събитията, за да запазят шампионата в правилния курс и да сведат до минимум всякакви смущения - добави той. - Развълнувани сме да се върнем към състезанията през следващите седмици, а участието в Северна Америка за първи път е нещо, което всички очакваме с нетърпение.“

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“
Снимки: Imago

Паяри води в рали „Хърватия", Кацута мина втори пред Нювил

Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия"

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг"

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг"

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия"

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Нов роден "шедьовър"! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

