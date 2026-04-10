Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

За първи път в историята си Формула 2 ще проведе състезания в Северна Америка, като част от поддържащата програма на Гран При на Маями и Канада във Формула 1. Това решение стана официално вчера и новите състезания идват на мястото на отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април.
Шефът на отбора на Хайтех, Оливър Оукс, приветства Формула 2 за осъществяването на промяна в календара в последния момент, която предотврати съкращаването на сезон 2026 с два кръга.
За да се сведе до минимум въздействието на войната в Близкия изток върху пилотите и отборите, Формула 2 сега ще бъде част от уикендите в Маями и Канада през май, преди да се завърне към планирания график със следващия кръг в Монако.
Изпълнителният директор на Формула 2, Бруно Мишел, преди е заявявал ясно, че сериите няма да се състезават без Формула 1, което означава, че е трябвало да се намери кръг, който може да осигури необходимото допълнително пространство в падока и състезания.
Това е първият път, в който Формула 2 в сегашния си вид ще се състезава в Северна Америка. Шампионатът не е посещавал континента и по време на ерата на GP2 (2005 до 2016), основно поради високите разходи.
„От гледна точка на отбора, ние наистина приветстваме актуализирания календар и добавянето на Маями и Монреал към сезона на Формула 2 - заяви Оукс в специално изявление. - Това е положителен резултат за всички страни – пилотите, феновете и отборите – да имаме повече възможности да се състезаваме на такива емблематични места.“
Оукс похвали Мишел и ръководството на шампионата за осъществяването на пренасочването към Северна Америка, което ще позволи на Формула 2 да завърши пълен сезон.
„Пълно признание за Бруно и цялата организация на Формула 2, които работиха с промоутърите на събитията, за да запазят шампионата в правилния курс и да сведат до минимум всякакви смущения - добави той. - Развълнувани сме да се върнем към състезанията през следващите седмици, а участието в Северна Америка за първи път е нещо, което всички очакваме с нетърпение.“
