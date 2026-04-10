Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

За първи път в историята си Формула 2 ще проведе състезания в Северна Америка, като част от поддържащата програма на Гран При на Маями и Канада във Формула 1. Това решение стана официално вчера и новите състезания идват на мястото на отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да се проведат през април.

Шефът на отбора на Хайтех, Оливър Оукс, приветства Формула 2 за осъществяването на промяна в календара в последния момент, която предотврати съкращаването на сезон 2026 с два кръга.

BREAKING: Miami and Montreal will host Rounds 2 and 3 of the 2026 F2 season



Racing alongside F1, Formula 2 will head to Miami, USA, on May 1–3, followed by Montreal, Canada, on May 22–24, marking the first time the championship will race in North America



Click the link for… pic.twitter.com/yJBivkErpq — Formula 2 (@Formula2) April 9, 2026

За да се сведе до минимум въздействието на войната в Близкия изток върху пилотите и отборите, Формула 2 сега ще бъде част от уикендите в Маями и Канада през май, преди да се завърне към планирания график със следващия кръг в Монако.

Изпълнителният директор на Формула 2, Бруно Мишел, преди е заявявал ясно, че сериите няма да се състезават без Формула 1, което означава, че е трябвало да се намери кръг, който може да осигури необходимото допълнително пространство в падока и състезания.

Това е първият път, в който Формула 2 в сегашния си вид ще се състезава в Северна Америка. Шампионатът не е посещавал континента и по време на ерата на GP2 (2005 до 2016), основно поради високите разходи.

„От гледна точка на отбора, ние наистина приветстваме актуализирания календар и добавянето на Маями и Монреал към сезона на Формула 2 - заяви Оукс в специално изявление. - Това е положителен резултат за всички страни – пилотите, феновете и отборите – да имаме повече възможности да се състезаваме на такива емблематични места.“

Оукс похвали Мишел и ръководството на шампионата за осъществяването на пренасочването към Северна Америка, което ще позволи на Формула 2 да завърши пълен сезон.

„Пълно признание за Бруно и цялата организация на Формула 2, които работиха с промоутърите на събитията, за да запазят шампионата в правилния курс и да сведат до минимум всякакви смущения - добави той. - Развълнувани сме да се върнем към състезанията през следващите седмици, а участието в Северна Америка за първи път е нещо, което всички очакваме с нетърпение.“

Снимки: Imago