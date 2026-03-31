Следващият старт на Никола Цолов може да е в Маями

Следващият старт на българския пилот във Формула 2 Никола Цолов може да е в Маями. Това стана ясно от публикацията на американското списание Racer.

Българския лъв спечели основното състезание на старта на сезона в Мелбърн, а следващите два кръга от сезона във Формула 2 в Бахрейн и Саудитска Арабия официално се водят отложени, но на практика са анулирани.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Това остави сериозна дупка в календара, както на Формула 1, така и на Формула 2 и Формула 3. Все пак Формула 1 ще се върне на пистата в началото на май в Маями, докато другите два шампионата ще трябва да чакат до началото на юни, когато е състезателният уикенд в Монако.

Шефовете на Формула 2 и Формула 3 търсят начин да запълнят тази почти тримесечна пауза, като според източниците на Racer, вече е осъществен контакт с организаторите на Гран При на Маями, за да се обсъди възможността двата шампионата да станат част от състезателния уикенд от 1 до 3 май.

От логистична гледна точка ще е трудно да се добави състезателен уикенд в Щатите за толкова кратко време, а и в Маями вече са планирани други подгряващи серии като Макларън Трофи Америка и Карера Къп. Освен проблемите с графика, организаторите ще трябва да намерят и достатъчно пространство за падока на Формула 2, като явно Формула 3 няма да стигне до Америка.

Ако все пак следващият старт на Формула 2 е в Маями, то това ще е абсолютният дебют на шампионата, включително и на предшественика му GP2 в Щатите.

Снимки: Imago