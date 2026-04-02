Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада

  Sportal.bg
  2 апр 2026 | 13:34
Броени дни, след като стана ясно, че шефовете на Формула 2 преговарят с организаторите на Гран При на Маями, за да продължи сезонът им Щатите, сега се разбра за нов вариант – Монреал да е следващата спирка за Формула 2 и Формула 3.

Сезонът във Формула 2 и Формула 3 претърпя сериозни промени, след като паднаха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия. Почти веднага започна търсенето на алтернативи на двете състезания в Близкия изток и тази седмица се появи достоверна информация за Маями.

Според crash.net, в Монреал има реален шанс да видим следващия кръг на Формула 2, като другата подгряваща серия ще е Формула 1 Академи, където ще дебютира новият състезателен формат с 3 надпревари, също като във Формула 4.

Както за Маями, така и за Монреал важи ограничението, че вече са ангажирани достатъчно подгряващи шампионати – основно национални надпревари – от Карера Къп до по-малките формули.

Предполага се, че във Формула 2 правят сериозни опити, за да възстановят оригиналния календар от 14 кръга, което означава, че след Маями или Монреал, ще се търси още една възможност за състезателен уикенд. Според източници от шампионата, този кръг също ще е извън Европа. В момента, в календара на Формула 1 състезанието на „Зандвоорт“ е единственото, което не е подкрепено от Формула 2, но пък там ще се проведат два кръга от Суперкупата на Порше.

„Работим по различни варианти относно календарите на Формула 2 и Формула 3 – заяви говорител на Формула 2. – Както вече заявихме, в момента, в който има яснота, ще съобщим как ще продължи сезонът ни.“

Времето не е на страната на Формула 2 и Формула 3, а ако Маями и Монреал са сериозни варианти, то това трябва да бъде потвърдено съвсем скоро, тъй като състезанията там са на 1-3 май и на 22-24 май. А отборите от двата шампионата трябва да организират пътуването си до Северна Америка, както на техниката и колите, така и на екипите.

Снимки: Imago

