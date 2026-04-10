  3. Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 12:32
Българският пилот Любослав Руйков завърши 7-и във втория общ тест на пилотите във Формула 4 Централна Европа преди старта на сезона на пистата „Ред Бул Ринг“.

Другият български пилот – Самуил Иванов, остана на 33-о място с време 1.35,074 минути.

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг"

Руйков, който този сезон ще се състезава във Формула 4 Италия, пропусна първия тест по-рано днес, а във втората сесия кара с колата на Ава Добсън на Cram Motorsport, която завърши на второто място сутринта.

Руйков беше първият, който оглави класирането във втория тест с 1.32,830 минути малко след началото на сесията, а след това се съсредоточи върху по-дълги серии обиколки. Във втория тест отново участваха 42 пилоти, като сесията отново беше прекъсвана на няколко пъти с жълти флагове и на два пъти беше спирана с червени флагове.

Самуил Иванов: Надявам се, че бързо ще свикна с „Ред Бул Ринг"

В края на теста Руйков завърши 7-и с време 1.32,323 минути, на 0,334 секунди от първия – чехът Макс Кархан от Jenzer Motorsport, като този тим отново доминира – пилотите на тима заеха първите 4 места в класирането.

Иванов постигна най-доброто си време в последната си 21-а обиколка от втория тест като свали над половин секунда спрямо най-доброто си постижение до този момент, с което пак беше близо до топ 30 в класирането.

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на "Ред Бул Ринг"
Още от Моторни спортове

Доктор Марко: Това е голяма загуба за Макс

Доктор Марко: Това е голяма загуба за Макс

  • 10 апр 2026 | 09:05
  • 1634
  • 0
Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

  • 10 апр 2026 | 08:46
  • 3692
  • 1
Плановете на Колтън Херта да стартира в "Инди 500" пропадат

Плановете на Колтън Херта да стартира в "Инди 500" пропадат

  • 9 апр 2026 | 20:15
  • 1051
  • 0
Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

  • 9 апр 2026 | 17:36
  • 1345
  • 0
Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

  • 9 апр 2026 | 17:23
  • 5628
  • 3
Фабио Куартараро похвали Топрак Разгатлиоглу за бързия му напредък в MotoGP

Фабио Куартараро похвали Топрак Разгатлиоглу за бързия му напредък в MotoGP

  • 9 апр 2026 | 16:56
  • 559
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак 0:0 Добруджа

Спартак 0:0 Добруджа

  • 10 апр 2026 | 13:01
  • 2092
  • 1
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 21040
  • 86
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 153982
  • 583
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 8000
  • 29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 46213
  • 35
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4972
  • 5