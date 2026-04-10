Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

Българският пилот Любослав Руйков завърши 7-и във втория общ тест на пилотите във Формула 4 Централна Европа преди старта на сезона на пистата „Ред Бул Ринг“.

Другият български пилот – Самуил Иванов, остана на 33-о място с време 1.35,074 минути.

Руйков, който този сезон ще се състезава във Формула 4 Италия, пропусна първия тест по-рано днес, а във втората сесия кара с колата на Ава Добсън на Cram Motorsport, която завърши на второто място сутринта.

Руйков беше първият, който оглави класирането във втория тест с 1.32,830 минути малко след началото на сесията, а след това се съсредоточи върху по-дълги серии обиколки. Във втория тест отново участваха 42 пилоти, като сесията отново беше прекъсвана на няколко пъти с жълти флагове и на два пъти беше спирана с червени флагове.

В края на теста Руйков завърши 7-и с време 1.32,323 минути, на 0,334 секунди от първия – чехът Макс Кархан от Jenzer Motorsport, като този тим отново доминира – пилотите на тима заеха първите 4 места в класирането.

Иванов постигна най-доброто си време в последната си 21-а обиколка от втория тест като свали над половин секунда спрямо най-доброто си постижение до този момент, с което пак беше близо до топ 30 в класирането.

