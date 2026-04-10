Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

Новината за предстоящата раздяла на Джанпиеро Ламбиазе с Ред Бул, която от вчера насам е основната тема във Формула 1, породи нова вълна спекулации за бъдещето на Макс Верстапен както в тима, така и в световния шампионат.

Макс е най-сериозният критик на новите технически правила и не крие недоволството си от това, че Ред Бул изостана на старта на новата ера във Формула 1, което рядко му дава възможност да се бори за нещо повече от място в дъното на топ 10. И бившият световен шампион на няколко пъти вече заяви, че в близко бъдеще може да се раздели с Формула 1.

Тази седмица Макс се появи на френската писта „Пол Рикар“, където утре стартира най-популярният на Стария континент GT шампионат – World GT Challenge Европа, в който той участва със свой отбор. Макс беше в боксовете, говори с пилотите, разгледа всички коли и отказа да коментира каквито и да е теми, свързани с Формула 1.

Но първите изтичания на информация, свързана с бъдещето му са вече факт, като те идват от обкръжението му по линия на мениджъра му Раймонд Вермюлен, чийто син – Тиери, е пилот на Verstappen.com в GT надпреварите.

„Макс остава верен на Ред Бул, поне засега – написа нидерландски журналист след кратка среща с Верстапен на „Пол Рикар“. – Определено има шанс той да остане във Формула 1, но това ще се реши в по-късен етап и той има по-интересни възможности от Ред Бул.“

От вчера насам сериозно се спекулира какво ще направи Макс, след като вече е ясно, че Ламбиазе си тръгва от Ред Бул. Дали обаче ситуацията не е по-различна - решението на Ламбиазе да напусне не е продиктувано от вече взето решение на Верстапен за бъдещето му? Докато това не бъде потвърдено обаче, разсъжденията остават в полето на това дали Макс има бъдеще във Формула 1 и дали ще остане в Ред Бул.

А що се отнася до вариантите пред Верстапен, ако той остане във Формула 1, то тук няма нищо ново: Мерцедес или Ферари. В края на този сезон Макс ще навърши 29 и се очаква да е на върха на възможностите си плюс допълнителната мотивация от изоставането заради проблемите на Ред Бул. В специализираните медии в Нидерландия преобладаващото мнение е, че Верстапен има сериозен шанс да продължи кариерата си в Мерцедес, като анализаторите твърдят, че решението за Тото Волф едва ли ще е трудно, тъй като „той знае, че Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели не притежават качествата“ на Верстапен.

В същото време се задава и въпросът дали в Маранело ще запазят настоящите си пилоти. Потенциално и двамата пилоти на Ферари може да се окажат на пазара, макар и по различни причини – Шарл Леклер с желанието да кара за друг отбор и Люис Хамилтън с идеята, че няма да може да спечели осмата си световна титла.

В Мерцедес и Ферари показаха в началото на този сезон, че са разтълкували достатъчно добре новите правила, за да създадат бърз автомобил, нещо което в Ред Бул не се случи. Дори се смята, че в Ред Бул може да имат нужда от повече от един сезон, за да догонят Мерцедес, Ферари и завърналите се в челото световни шампиони от Макларън. В лагера на Макс Верстапен със сигурност са наясно много по-добре от всички с реалните шансове на Ред Бул да прогресира и точно това ще е определящо за следващите ходове на Макс и Йос Верстапен и Раймонд Вермюлен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages