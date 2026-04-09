Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

Нико Хюлкенберг все още няма спечелена нито една точка от началото на сезона във Формула 1, след като той не стартира първото състезание в Австралия, след което завърши 11-ти в следващите две в Китай и Япония.

Първото от тези две 11-ти места обаче спокойно можеше да е по-добро класиране, ако не беше бавният пит-стоп на германеца в края на 35-та обиколка на Гран При на Китай. Тогава неговото обслужване продължи цели 16 секунди заради повреда с пневматичния пистолет, който беше използван за смяната на задната му дясна гума.

По този начин пилотът на Ауди загуби потенциални 200 хиляди евро под формата на бонуси, които са предвидени в неговия контракт. Според австрийската телевизия OE24 Хюлкенберг получава основна заплата от 5 милиона евро годишно, а към нея е предвиден бонус от 50 000 за всяка точка, която той успее да спечели в хода на сезона.

Преди бавния си стоп в Шанхай германецът имаше реален шанс да се пребори за осмото място, с което щеше да завоюва четири точки и съответно 200 хиляди евро бонус от състезанието.

Снимки: Gettyimages