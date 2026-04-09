  Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

  • 9 апр 2026 | 17:36
Нико Хюлкенберг все още няма спечелена нито една точка от началото на сезона във Формула 1, след като той не стартира първото състезание в Австралия, след което завърши 11-ти в следващите две в Китай и Япония.

Първото от тези две 11-ти места обаче спокойно можеше да е по-добро класиране, ако не беше бавният пит-стоп на германеца в края на 35-та обиколка на Гран При на Китай. Тогава неговото обслужване продължи цели 16 секунди заради повреда с пневматичния пистолет, който беше използван за смяната на задната му дясна гума.

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

По този начин пилотът на Ауди загуби потенциални 200 хиляди евро под формата на бонуси, които са предвидени в неговия контракт. Според австрийската телевизия OE24 Хюлкенберг получава основна заплата от 5 милиона евро годишно, а към нея е предвиден бонус от 50 000 за всяка точка, която той успее да спечели в хода на сезона.

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Преди бавния си стоп в Шанхай германецът имаше реален шанс да се пребори за осмото място, с което щеше да завоюва четири точки и съответно 200 хиляди евро бонус от състезанието.

Снимки: Gettyimages

