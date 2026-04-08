Бивш пилот: Формула 1 не се нуждае от Макс Верстапен

Бившият пилот във Формула 1 Еди Ървайн сподели своето мнение, че спортът не се нуждае от присъствието на Макс Верстапен предвид всички слухове, че нидерландецът може да напусне световният шампионат.

За никого не е тайна, че Верстапен не е доволен от новите правила във Формула 1 и все по-често започна да се впуска в състезания с GT автомобили на „Нюрбургринг“. Неговият договор с Ред Бул е до края на 2028 година, но след Гран При на Япония самият той намекна, че обмисля бъдещето си в световния шампионат.

Как Макс Верстапен изуми опитните пилоти на "Нюрбургринг"

А в свое интервю за La Gazzetta dello Sport Ървайн каза, че спортът не се нуждае от Верстапен. Ирландецът не пропусна да посочи и солидната заплата на четирикратния шампион, която е доста добра причина той да не си тръгва от Формула 1.

Бивш пилот на Ферари не вярва, че Скудерията ще се бори за титлата през 2026 година

„Формула 1 не се нуждае от Макс, има достатъчно талантливи пилоти. За него е трудно да се намира в средата на колоната. Но като се има предвид неговата заплата, той има над 50 милиона добри причини да остане“, заяви Ървайн.

Снимки: Gettyimages