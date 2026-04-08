»
Бивш пилот: Формула 1 не се нуждае от Макс Верстапен

  • 8 апр 2026 | 17:31
Бившият пилот във Формула 1 Еди Ървайн сподели своето мнение, че спортът не се нуждае от присъствието на Макс Верстапен предвид всички слухове, че нидерландецът може да напусне световният шампионат.

За никого не е тайна, че Верстапен не е доволен от новите правила във Формула 1 и все по-често започна да се впуска в състезания с GT автомобили на „Нюрбургринг“. Неговият договор с Ред Бул е до края на 2028 година, но след Гран При на Япония самият той намекна, че обмисля бъдещето си в световния шампионат.

А в свое интервю за La Gazzetta dello Sport Ървайн каза, че спортът не се нуждае от Верстапен. Ирландецът не пропусна да посочи и солидната заплата на четирикратния шампион, която е доста добра причина той да не си тръгва от Формула 1.

„Формула 1 не се нуждае от Макс, има достатъчно талантливи пилоти. За него е трудно да се намира в средата на колоната. Но като се има предвид неговата заплата, той има над 50 милиона добри причини да остане“, заяви Ървайн.

