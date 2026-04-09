Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила, които бяха въведени във Формула 1 в началото на годината.

По думите на французина те са направили възможни изпреварвания дори и в случаите, когато двама пилоти разполагат с идентично темпо. В миналото се налагаше атакуващият състезател да има значително предимство, за да може да завърши успешна атакуваща маневра на пистата.

„Мисля, че за първи път от много време две коли, които се движат с идентично темпо, могат да се изпреварват една с друга. Миналата година, на пример, винаги ти трябваше предимство от шест, седем или осем десети, за да изпревариш колата пред теб, а понякога дори и повече. На моменти беше сигурно, че когато изпревариш, другата кола не може да контрира.



„Така че, ако не друго, прави състезанията по-добри, това е сигурно. Да, на моменти е малко изкуствено, така че трябва да намерим правилния баланс. Но определено е по-добре от преди“, каза Хаджар.

