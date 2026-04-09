  Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

  • 9 апр 2026 | 14:00
Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила, които бяха въведени във Формула 1 в началото на годината.

По думите на французина те са направили възможни изпреварвания дори и в случаите, когато двама пилоти разполагат с идентично темпо. В миналото се налагаше атакуващият състезател да има значително предимство, за да може да завърши успешна атакуваща маневра на пистата.

Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

„Мисля, че за първи път от много време две коли, които се движат с идентично темпо, могат да се изпреварват една с друга. Миналата година, на пример, винаги ти трябваше предимство от шест, седем или осем десети, за да изпревариш колата пред теб, а понякога дори и повече. На моменти беше сигурно, че когато изпревариш, другата кола не може да контрира.

„Така че, ако не друго, прави състезанията по-добри, това е сигурно. Да, на моменти е малко изкуствено, така че трябва да намерим правилния баланс. Но определено е по-добре от преди“, каза Хаджар.

