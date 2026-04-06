Бивш треньор на Лудогорец скочи на "орлите": Не се идентифицирах с това, което се случва

Бившият португалски треньор на Лудогорец Руи Мота даде интервю за "А Бола" в родината си, в което се връща и към престоя си в българския шампион, който продължи кратко. Той призна, че не се е идентифицирал с това, което се е случвало с клуба и според него е липсвало честност.

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

"Дори за това кратко време класирахме отбора за груповата фаза на Лига Европа и претърпяхме само една загуба в първенството. Нещата не бяха толкова зле. Можеха да се развият и по-добре, честно казано, ако нещата, които бяха установени в началото, се случиха. Когато има промяна в клуба, има и поредица от ситуации, които се обсъждат, дори за да се види дали има обща основа за придвижване на проекта напред. И затова в крайна сметка напуснах, защото определени ситуации, за които се бяхме договорили в началото на сезона, до моето напускане не се случиха. И чувствах, че е подходящият момент. Не се идентифицирах с това, което се случва. Аз съм много ориентиран към проекти човек, но когато липсва честност, когато не действаш според това, което си установил, а само по индивидуални причини, ми е много трудно”.

Мота казва, че преди да избере Лудогорец е имал различни оферти, след които и от елита на Португалия. "Имах предложения от първа дивизия в Португалия, а също и втора. И от други европейски лиги също. И аз отказах. Това, което ме накара да отида в Лудогорец, беше управлението на кариерата. Мислех, че е крачка напред и това е важно за мен. Щеше да ми позволи да продължа на европейската сцена. Имах възможността да вляза в Шампионската лига, или поне, това, което беше по-логично въз основа на моя анализ на състава, беше да вляза в Лига Европа", обясни избора си специалистът.

Руи Мота направи паралел с Ноа в Армения и Дила Гори в Грузия, които са били проекти във възход, където е трябвало да налага млади футболисти.

