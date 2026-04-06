Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Черно море

Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача от XXIX кръг на efbet Лига срещу Черно море. Двубоят ще се играе на 9 април от 18:00 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 часа до 18:00, както и онлайн на: tickets.ludogorets.com



Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия. В деня на мача (четвъртък) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 14:00 ч. до началото на срещата. Касата на Сектор "Г" ще работи от 15:00 часа.



Цените на билетите за двубоя с Черно море са:

Сектор "В" – блокове 1, 2, 5 и 6 – 6 евро

Сектор "В" – блокове 3 и 4 – 10 евро

Сектор "Б" (Моци) – 5 евро

Сектор "Г" – 5 евро

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.