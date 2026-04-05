Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Цветомир Найденов определено не остана доволен след поражението на ЦСКА 1948 с 0:3 от Лудогорец в срещата от 28-ия кръг на родната efbet Лига. Благодетелят на “червените” след края на мача изригна с гневна публикация в профила си във Facebook, където разкритикува изхода от срещата, която, ако бе завършила при различни обстоятелства, отборът от Бистрица щеше да излезе на второ място във временното класиране.

“Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?!”, написа Найденов.

Думите на боса на клуба от столичното предградие най-вероятно бяха свързани със съдийството на двубоя, тъй като при резултат 0:0 в края на първото полувреме главният съдия на мача Стоян Арсов отсъди дузпа в полза на Лудогорец.

Тя бе превърната в гол от Квадво Дуа, а той отпуши “орлите” да стигнат до изразителната победа, въпреки че до откриването на резултата те бяха доста далеч от истината. Само до почивката ЦСКА 1948 имаше три отправени удара, както и разполагаше с убедително предимство във владението на топката от 60:40. Това логично развали иначе доброто настроение, което Цветомир Найденов бе демонстрирал след по-ранната си публикация в социалните мрежи, която коментира следобедния мач от българския шампионат между Добруджа и Левски, който завърши без победител.

“2:2 Зрелище! Магията на Ефбет лига”, написа по този повод Найденов.

Все пак благодетелят на бистришкия тим има поводи за оптимизъм след днешните интересни резултати в efbet Лига, тъй като неговият отбор два кръга преди края на редовния сезон си гарантира директно класиране в шампионския плейоф. ЦСКА 1948 има точка пред съименниците си от ЦСКА, което все още ги държи на полпозишън в битката за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през идния сезон. Междувременно 31-кратните шампиони и Лудогорец ще играят в спор за място на големия финал в турнира за Купата на България, което още повече приближава ЦСКА 1948 към нови битки на Стария континент.