Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
Цветомир Найденов определено не остана доволен след поражението на ЦСКА 1948 с 0:3 от Лудогорец в срещата от 28-ия кръг на родната efbet Лига. Благодетелят на “червените” след края на мача изригна с гневна публикация в профила си във Facebook, където разкритикува изхода от срещата, която, ако бе завършила при различни обстоятелства, отборът от Бистрица щеше да излезе на второ място във временното класиране.

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"
“Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?!”, написа Найденов.

Думите на боса на клуба от столичното предградие най-вероятно бяха свързани със съдийството на двубоя, тъй като при резултат 0:0 в края на първото полувреме главният съдия на мача Стоян Арсов отсъди дузпа в полза на Лудогорец.

Тя бе превърната в гол от Квадво Дуа, а той отпуши “орлите” да стигнат до изразителната победа, въпреки че до откриването на резултата те бяха доста далеч от истината. Само до почивката ЦСКА 1948 имаше три отправени удара, както и разполагаше с убедително предимство във владението на топката от 60:40. Това логично развали иначе доброто настроение, което Цветомир Найденов бе демонстрирал след по-ранната си публикация в социалните мрежи, която коментира следобедния мач от българския шампионат между Добруджа и Левски, който завърши без победител.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона
“2:2 Зрелище! Магията на Ефбет лига”, написа по този повод Найденов.

Все пак благодетелят на бистришкия тим има поводи за оптимизъм след днешните интересни резултати в efbet Лига, тъй като неговият отбор два кръга преди края на редовния сезон си гарантира директно класиране в шампионския плейоф. ЦСКА 1948 има точка пред съименниците си от ЦСКА, което все още ги държи на полпозишън в битката за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през идния сезон. Междувременно 31-кратните шампиони и Лудогорец ще играят в спор за място на големия финал в турнира за Купата на България, което още повече приближава ЦСКА 1948 към нови битки на Стария континент.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5691
  • 1
Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1565
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 2107
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1258
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 61031
  • 218
Вижте състоянието на терена в Добрич, от който се оплака Веласкес

  • 5 апр 2026 | 21:08
  • 4846
  • 17
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 61031
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2438
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 1010
  • 2
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1987
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3835
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19568
  • 4