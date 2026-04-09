Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от efbet Лига. Двубоят ще започне в 18:00 часа на стадион "Хювефарма Арена". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Георги Кабаков.

Лудогорец заема второто място в класирането на efbet Лига с 59 точки след изиграни 28 мача. "Орлите" имат впечатляваща голова разлика с 57 отбелязани и само 19 допуснати гола. От своя страна, Черно море се намира на шеста позиция с 43 точки от същия брой изиграни срещи. "Моряците" са реализирали 33 гола и са допуснали 22 в своята врата. Лудогорец изостава на 7 точки от Левски, като в последния кръг тимът скъси разликата с 2 точки след грешната стъпка на "сините" в Добрич.

Лудогорец е в изключителна форма, записвайки четири последователни победи. В последния си мач "орлите" разгромиха ЦСКА 1948 с 3:0. Впечатляваща беше и победата им над Спартак (Варна) с 5:1. Разградчани показаха доминация и срещу ЦСКА, побеждавайки с 3:0. Черно море, от друга страна, има променливи резултати в последните си пет мача с две победи, две загуби и едно равенство. "Моряците" загубиха последната си среща срещу Славия с 1:3, както и от Левски с 1:2.

В последните пет сблъсъка между Лудогорец и Черно море се наблюдава равновесие в резултатите. Последната им среща в efbet Лига завърши 0:0 в Варна.

Тимът на Черно море ще бъде без четирима основни футболисти при гостуването на Хювефарма Арена в Разград срещу шампиона Лудогорец. Аут за срещата е Георги Лазаров, който страда от възпаление на сухожилие. Берк Бейхан и Асен Дончев също пропускат двубоя заради травми. Влатко Дробаров изтърпява наказание от една среща и няма да бъде на разположение. В групата за мача попадат младите таланти от школата – Емануел Няголов и Георги Пасков.