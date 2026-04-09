Официалният магазин на Левски с празнично работно време

"Левскари,



Информираме Ви, че официалният магазин в Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде със специално работно време в периода на великденските празници, както следва:



10.04. от 10:00 до 17:00

11.04 от 10:00 до 17:00

12:04 - Почивен ден

13.04 - нормално работно време от 10:00 до 19:14 часа



Днес магазинът ще работи и след края на срещата с "Арда", написаха от клуба.