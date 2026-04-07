Атлетико не успя да вдигне Ян Облак за "Камп Ноу"

Титулярният вратар Ян Облак няма да играе за Атлетико Мадрид срещу Барселона в първата среща от четвъртфиналите в Шампионската лига. От месец насам той лекува контузия и макар през последните дни да тренираше на близо до нормалното ниво, в крайна сметка не попадна в групата за “Камп Ноу”. Така вместо него отново ще излезе намиращият се в силна форма Хуан Мусо.

Аут заради травми са още халфовете Пабло Бариос и Джони Кардосо, които от дълго време са извън терените. За Хосе Хименес пък ще се реши в последния момент, защото и той има проблеми.

Заради отсъстващите треньорът Диего Симеоне се принуди да попълни групата с трима играчи от школата. Това са двамата резервни вратари Ескивел и Де Луис, както и Хулио Диас (защитник), който от известно време тренира редовно с мъжкия тим.

Our squad list for tomorrow's match 📋 — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 7, 2026

Флик за поредната среща на Барселона с Атлетико и ядосания Ямал