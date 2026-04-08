Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Отборите на Барселона и Атлетико Мадрид тази вечер се изправят един срещу друг в първия четвъртфинал помежду си в Шампионската лига. Сблъсъкът на „Спотифай Камп Ноу“ е с начален час 22:00.

Барселона пречупи храбрия Атлетико с късен гол на Левандовски и дръпна с още пред Реал

Любопитното е, че това ще бъде пети мач между двата тима от началото на сезона в трети различен турнир. В три от случаите Барселона спечели: 3:1 като домакин в Ла Лига, 2:1 като гост в първенството преди няколко дни и 3:0 на свой терен за Купата на краля, където обаче Атлетико се класира за финала, тъй като победи с 4:0 в Мадрид.

Флик за поредната среща на Барселона с Атлетико и ядосания Ямал

Барса завърши на петото място в основната фаза на ШЛ със своите 16 точки след пет победи, едно равенство и две загуби. Като домакин тимът спечели три пъти и загуби веднъж. В осминафиналите пък каталунците завършиха 1:1 като гости на Нюкасъл, а на реванша на свой терен записаха погром със 7:2.

Симеоне към Гризман: Ти си човек, достоен за възхищение, обичам те много

Мадридчани пък приключиха шампионатната фаза чак на 14-ата позиция с актив от 13 пункта предвид своите четири победи, едно равенство и три загуби. Като гости те имаха отрицателен баланс от един успех, едно реми и две поражения. Така им се наложи да преминат през плейофите, където отстраниха Брюж (3:3 и 4:1), а в осминафиналите се справиха с Тотнъм след домакинска победа с 5:2 и загуба като гост с 2:3.

