В Атлетико кроят пъклен план за Ямал с мисъл за реванша

В днешния четвъртфинал в Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид “дюшекчиите” ще се опитат да отстранят младата звезда на Барселона Ламин Ямал за реванша в испанската столица през следващата седмица, пише “Спорт”.

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Както е известно, крилото е сред играчите, които ще бъдат наказани за втория мач между двата тима, ако тази вечер си изкара жълт картон по време на двубоя на “Спотифай Камп Ноу”. Затова Диего Симеоне и неговият щаб са измислили план, с който да накарат Ямал да си изпроси официално предупреждение от главния съдия и така да пропусне реванша. За целта на играчите на Атлетико са били инструктирани още в началните етапи да извършват тактически нарушения по десния фланг, както и редовно испанският национал да бъде пазен от двама футболисти. Ако се налага, дори може да се стигне до контролирани провокации от опитни играчи, за да може 18-годишният талант да загуби самообладание.

🚨🚨🤯JUST IN : Atletico Madrid boss Diego Simeone has reportedly told his players to get under Lamine Yamal's skin tonight. The tactic is calculated, one yellow card and the Barcelona teenager misses the second leg.



[@sport] pic.twitter.com/SRDQrphqwL — MatchDay Central (@MatchDCentral) April 8, 2026

В момента Ямал има четири жълти картона в ШЛ през сезона, като веднъж вече изтърпя санкция от един мач, пропускайки победата с 4:2 над Славия (Прага) в основната фаза. След съботния успех с 2:1 именно над Атлетико пък той напусна терена видимо ядосан. Междувременно, има още десетима играчи, които “висят” с жълтите картони в днешния мач. Това са Марк Касадо, Жерард Мартин и Фермин Лопес от състава на каталунците и Марк Пубий, Клеман Лангле, Робин Льо Норман, Матео Руджери, Маркос Йоренте, Джулиано Симеоне и Тиаго Алмада от този на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages