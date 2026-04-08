  3. В Атлетико кроят пъклен план за Ямал с мисъл за реванша

В Атлетико кроят пъклен план за Ямал с мисъл за реванша

  • 8 апр 2026 | 15:58
В днешния четвъртфинал в Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид “дюшекчиите” ще се опитат да отстранят младата звезда на Барселона Ламин Ямал за реванша в испанската столица през следващата седмица, пише “Спорт”.

Както е известно, крилото е сред играчите, които ще бъдат наказани за втория мач между двата тима, ако тази вечер си изкара жълт картон по време на двубоя на “Спотифай Камп Ноу”. Затова Диего Симеоне и неговият щаб са измислили план, с който да накарат Ямал да си изпроси официално предупреждение от главния съдия и така да пропусне реванша. За целта на играчите на Атлетико са били инструктирани още в началните етапи да извършват тактически нарушения по десния фланг, както и редовно испанският национал да бъде пазен от двама футболисти. Ако се налага, дори може да се стигне до контролирани провокации от опитни играчи, за да може 18-годишният талант да загуби самообладание.

В момента Ямал има четири жълти картона в ШЛ през сезона, като веднъж вече изтърпя санкция от един мач, пропускайки победата с 4:2 над Славия (Прага) в основната фаза. След съботния успех с 2:1 именно над Атлетико пък той напусна терена видимо ядосан. Междувременно, има още десетима играчи, които “висят” с жълтите картони в днешния мач. Това са Марк Касадо, Жерард Мартин и Фермин Лопес от състава на каталунците и Марк Пубий, Клеман Лангле, Робин Льо Норман, Матео Руджери, Маркос Йоренте, Джулиано Симеоне и Тиаго Алмада от този на гостите.

Снимки: Gettyimages

