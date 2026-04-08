Дайч отрече, че ще поеме Тотнъм, нямало да го направи и за всички пари на света!

Опитният мениджър от Премиър лийг Шон Дайч категорично опроверга слуховете, които го свързваха с вакантния треньорски пост в Тотнъм. Английският специалист е гарантирал, че клубът никога не се е свързвал с него и че при никакви обстоятелства не би приел подобна оферта. В крайна сметка ръководството на лондончани избра Роберто де Дзерби за наследник на Игор Тудор. Спекулациите около името на Дайч се появиха веднага след напускането на Игор Тудор. В момента Тотнъм се намира в изключително деликатна ситуация - отборът е само на точка и едно място над зоната на изпадащите, а до края на сезона остават едва седем мача. 54-годишният стратег е свободен агент, след като през февруари беше уволнен от Нотингам Форест - друг тим, който води тежка битка за оцеляване.

Sean Dyche spells out Tottenham truth after manager links - 'What would I gain?'https://t.co/oSYqCHP09M pic.twitter.com/gAzhFppyrk — Mirror Football (@MirrorFootball) April 7, 2026

„Не се смях на ситуацията, просто разказах истинската история. Прекарвам много време в Лондон, но не по работа, а за да се виждам с приятели. Просто се случи така, че бях там точно когато постът в Тотнъм се оваканти. Щом си в града, хората веднага започват да свързват нещата, но никога не съм се поддавал на слуховете. Казвам истината – имаше много спекулации и приказки, а аз омаловажавах ситуацията, и то с пълно право.

Очевидно в кариерата, която имам, се плаща добре, но не бих отишъл там само заради парите. Можеха да ми предложат огромна сума – сигурен съм, че са способни на това, и както се твърди, са предложили колосални пари на Де Зерби. Въпросът обаче е: с какво ще ми помогнете да израсна като човешко същество? Какво бих спечелил аз? И всичките пари на света не биха ме убедили да отида в Тотнъм.

Да речем, че отидете там и си свършите работата. На следващия сезон обаче, ако не сте в топ 4 и футболът не е такъв, какъвто те искат, вече сте пълен боклук и искат да ви изгонят. Така че не печелите много от това, нали? И това е в случай, че си свършите работата, което изобщо не е лесно. Ако пък не успеете, вината за изпадането на Тотнъм ще падне изцяло върху мен. Това не е добре за мен като човек, тук вече дори не става въпрос за футбол. Да, ще взема някакви пари, но не съм жаден за тях. Имам достатъчно”, каза Дайч.