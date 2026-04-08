  • 8 апр 2026 | 02:18
Дайч отрече, че ще поеме Тотнъм, нямало да го направи и за всички пари на света!

Опитният мениджър от Премиър лийг Шон Дайч категорично опроверга слуховете, които го свързваха с вакантния треньорски пост в Тотнъм. Английският специалист е гарантирал, че клубът никога не се е свързвал с него и че при никакви обстоятелства не би приел подобна оферта. В крайна сметка ръководството на лондончани избра Роберто де Дзерби за наследник на Игор Тудор. Спекулациите около името на Дайч се появиха веднага след напускането на Игор Тудор. В момента Тотнъм се намира в изключително деликатна ситуация - отборът е само на точка и едно място над зоната на изпадащите, а до края на сезона остават едва седем мача. 54-годишният стратег е свободен агент, след като през февруари беше уволнен от Нотингам Форест - друг тим, който води тежка битка за оцеляване.

„Не се смях на ситуацията, просто разказах истинската история. Прекарвам много време в Лондон, но не по работа, а за да се виждам с приятели. Просто се случи така, че бях там точно когато постът в Тотнъм се оваканти. Щом си в града, хората веднага започват да свързват нещата, но никога не съм се поддавал на слуховете. Казвам истината – имаше много спекулации и приказки, а аз омаловажавах ситуацията, и то с пълно право.

Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч
Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Очевидно в кариерата, която имам, се плаща добре, но не бих отишъл там само заради парите. Можеха да ми предложат огромна сума – сигурен съм, че са способни на това, и както се твърди, са предложили колосални пари на Де Зерби. Въпросът обаче е: с какво ще ми помогнете да израсна като човешко същество? Какво бих спечелил аз? И всичките пари на света не биха ме убедили да отида в Тотнъм.

Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул
Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Да речем, че отидете там и си свършите работата. На следващия сезон обаче, ако не сте в топ 4 и футболът не е такъв, какъвто те искат, вече сте пълен боклук и искат да ви изгонят. Така че не печелите много от това, нали? И това е в случай, че си свършите работата, което изобщо не е лесно. Ако пък не успеете, вината за изпадането на Тотнъм ще падне изцяло върху мен. Това не е добре за мен като човек, тук вече дори не става въпрос за футбол. Да, ще взема някакви пари, но не съм жаден за тях. Имам достатъчно”, каза Дайч.

Още от Футбол свят

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 19012
  • 38
Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 29535
  • 675
Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове

Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове

  • 7 апр 2026 | 21:25
  • 2186
  • 3
Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 18303
  • 24
Бивш играч на Арсенал и Ювентус сложи край на кариерата си

Бивш играч на Арсенал и Ювентус сложи край на кариерата си

  • 7 апр 2026 | 20:25
  • 3812
  • 0
Един от героите на Швеция пропуска Мондиал 2026

Един от героите на Швеция пропуска Мондиал 2026

  • 7 апр 2026 | 20:18
  • 2858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

  • 7 апр 2026 | 23:52
  • 29535
  • 675
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

  • 7 апр 2026 | 23:58
  • 19012
  • 38
Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

  • 7 апр 2026 | 23:08
  • 12743
  • 4
Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

  • 7 апр 2026 | 21:09
  • 13417
  • 4
Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

  • 7 апр 2026 | 18:52
  • 30622
  • 59
Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

  • 7 апр 2026 | 19:48
  • 13523
  • 19