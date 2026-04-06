Левски обяви програмата до мача с Арда

От Левски обявиха програмата на представителния отбор до мача с Арда (Кърджали) от 29-ия кръг на efbet Лига.

Програмата на представителния отбор на Левски до 9 април, четвъртък, е следната:



6 април, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов" – открита за привържениците и представителите на медиите



7 април, вторник: ПОЧИВЕН ДЕН



8 април, сряда: 11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов"



9 април, четвъртък: 20:30 часа – Левски – Aрда – Първа лига, 29-ти кръг – стадион "Георги Аспарухов"