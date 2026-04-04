Арда попари Монтана в сетния миг и загря за "Герена"

Арда удари инфарктно Монтана с 2:1 в двубой от XXVIII кръг на efbet Лига. Бившият национал Бирсент Карагарен даде аванс на домакините със страхотен изстрел в 22-ата минута. Жоржиньо Соарес изравни в 37-ата минута. Уилсън Самаке порази целта миг преди изтичането на редовното време.

Преди първия съдийски сигнал беше отдадена почит на легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов с минута мълчание. Още в самото начало Арда можеше да поведе, но защитник на Монтана спря топката пред голлинията. Последваха няколко опасни атаки към двете врати, за да дойде 22-ата минута, когато Бирсент Карагарен намери мрежата с красив удар. Бившата звезда на Локомотив (Пловдив) прониза Марсио Да Роса със страхотен диагонален изстрел.

Футболистите на Атанас Атанасов тръгнаха да връщат гола и бяха близо в 35-ата минута. Томас Азеведо посрещна с глава центрира отдясно, но Анатолий Господинов успя да избие с една ръка. След 120 секунди обаче бившият вратар на ЦСКА нямаше какво да стори. Борис Димитров насочи с хубав изстрел с глава топката към далечния ъгъл, където Жоржиньо Соарес изскочи и я чукна към мрежата - гол на национала на Кабо Верде и 1:1.

Второто полувреме започна с отлично спасяване на Марсио Да Роса, който отби изстрел от упор на Патрик Луан. Серкан Юсеин свали топката в краката на бразилеца, след което последва шут, спасен от опитния вратар на Монтана. Мачът вървеше към реми, когато в 90-ата минута Светослав Ковачев открадна топката край аутлинията от Костадин Илиев и подаде на Уилсън Самаке пред вратар - шут и 2:1 за Арда.

Така отборът на Александър Тунчев открадна трите точки и вече мисли за гостуването на стадион "Георги Аспарухов" в четвъртък. Монтана пък приема ЦСКА в сряда.

Арда (Кърджали) 2:1 Монтана



1:0 Бирсент Карагарен (22)

1:1 Жоржиньо Соарес (37)

2:1 Уилсън Самаке (90)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 8. Атанас Кабов, 17. Патрик Луан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен

Монтана: 1. Марсио Да Роса, 16. Давид Кармона, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Цингарас, 10. Александър Тодоров, 27. Томас Азеведо, 20. Умаро Балде, 7. Борис Димитров