  3. Морган Роджърс е готов да напусне Астън Вила

Морган Роджърс е готов да напусне Астън Вила

  • 3 апр 2026 | 11:26
Морган Роджърс е готов да напусне Астън Вила

Морган Роджърс е склонен да напусне Астън Вила през лятото, твърди “Сън”. Според информацията Челси, Ливърпул и Арсенал следят играча, а Манчестър Юнайтед също се интересува от него.

Въпреки че Роджърс подписа нов 6-годишен договор с Вила през ноември, той може да си тръгне след края на сезона. Английският национал има разбирателство с ръководството на бирмингамци да го пуснат при добра оферта. Той иска да направи стъпка нагоре и да играе в отбор, който всеки сезон се бори за трофеи. Роджърс прави отличен сезон, има 10 гола и 7 асистенции в 44 мача и се надява да попадне в тима на Англия за Световното първенство през лятото.

Снимки: Imago

