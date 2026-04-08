  3. Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдивските грандове Ботев и Локомотив се изправят един срещу друг в най-чакания сблъсък от 29-ия кръг на efbet Лига. Битката за Пловдив ще започне в 20:30 часа, а арена на сблъсъка ще бъде стадион „Христо Ботев“.

Макар и двата състава да влизат в мача в преследване на трите точки, целите им в класирането се различават. „Канарите“ нямат право на грешка, ако искат да запазят живи надеждите си за място в Топ 8 преди края на редовния сезон. „Смърфовете“ от своя страна се стремят да затвърдят петата си позиция и да удържат натиска на Черно море, което би им осигурило участие в баражите за европейските турнири.

Припомняме, че по-рано през годината Локомотив надви градския си съперник, елиминирайки го на 1/4-финалите за Купата на България с минималното 1:0 след гол на Парвиз Умарбаев.

Ентусиазмът при домакините е на високо ниво след категоричното 5:0 срещу Спартак Варна. Звездата Тодор Неделев е в отлична форма, а Саломон Калу загатна за класата си с две попадения в миналия кръг. Добрите новини за наставника Лъчезар Балтанов се допълват от завръщането на Никола Илиев, като се очаква и Антоан Конте да бъде в групата за мача.

Въпреки победата над Локомотив София с попадение на Жоел Цварц, съставът на „железничарите“ е разкъсван от кадрови проблеми. Локомотив ще бъде без наказания Ефе Али и контузените Димитър Илиев, Калоян Костов, Енцо Еспиноса и Крист Лонгвил. Единственият лъч надежда е вероятното завръщане на защитника Лукас Риян.

Историята на последните 9 дербита показва изключително оспорвано съперничество. Двата тима са си разделили по 2 победи, а цели 5 срещи са завършили без победител.

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

