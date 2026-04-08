Наказан ли е Брахими за мача с Монтана? Вижте ситуацията, която внася смут

Мохамед Брахими попадна в днешната група на ЦСКА за двубоя с Монтана, което на пръв поглед изглеждаше като изключително странно решение от старши треньора Христо Янев. Причината е, че немалка част от сайтовете за официална статистика посочват, че жълтият картон на крилото в предишния мач срещу Берое е негов пети, което автоматично означава, че той е наказан за един мач.

Вчера в решението на Дисциплинарната комисия към БФС, където бяха посочени наказаните клубове и играчи от изминалия 28-ми кръг, обаче не беше посочено името на Брахими и според футболната ни централа той е с четири. Това поражда въпроса с колко всъщност картона е футболистът и кой е в грешка?

Sportal.bg провери и видя кое поражда объркване.

Става въпрос за ситуация от двубоя между ЦСКА и Септември (София) от 13 септември 2025 година - осми кръг от efbet Лига.

Тогава при резултата 2:1 в 97-ата минута Брахими извършва нарушение срещу Йоан Бауренски при една от атаките на “червените”. Съдията Мартин Марков свири нарушение в полза на Септември и посяга към джоба си, за да покаже картон на крилото на ЦСКА. Коментаторът на срещата също казва, че футболистът е извършил нарушение, “за което ще получи жълт картон”. В същия момент обаче се сменя кадъра от телевизията, за да се покаже повторението на ситуацията. Така не се разбира в крайна сметка дали Брахими е бил декориран в жълто, или не.

В официалната статистика на БФС крилото не е получило жълт картон във въпросния двубой. Във всички останали сайтове обаче е получил. Именно оттам се поражда объркването с това с колко картона е крилото на ЦСКА.



Останалите нарушения, декорирани в жълта, на французина са безспорни - Арда (5-ти кръг), Добруджа (12-ти кръг), Септември (23-ти кръг) и Берое (28-ми кръг).

В крайна сметка Брахими е в групата за днешния мач и ще бъде любопитно дали ще вземе участие срещу Монтана.