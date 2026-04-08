След драмата в Добрич: Готов ли е Левски да се върне към победите - мнението на Веласкес преди мача с Арда
Наказан ли е Брахими за мача с Монтана? Вижте ситуацията, която внася смут

  • 8 апр 2026 | 14:15
Мохамед Брахими попадна в днешната група на ЦСКА за двубоя с Монтана, което на пръв поглед изглеждаше като изключително странно решение от старши треньора Христо Янев. Причината е, че немалка част от сайтовете за официална статистика посочват, че жълтият картон на крилото в предишния мач срещу Берое е негов пети, което автоматично означава, че той е наказан за един мач.

ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

Вчера в решението на Дисциплинарната комисия към БФС, където бяха посочени наказаните клубове и играчи от изминалия 28-ми кръг, обаче не беше посочено името на Брахими и според футболната ни централа той е с четири. Това поражда въпроса с колко всъщност картона е футболистът и кой е в грешка?

Sportal.bg провери и видя кое поражда объркване.

Става въпрос за ситуация от двубоя между ЦСКА и Септември (София) от 13 септември 2025 година - осми кръг от efbet Лига.

Тогава при резултата 2:1 в 97-ата минута Брахими извършва нарушение срещу Йоан Бауренски при една от атаките на “червените”. Съдията Мартин Марков свири нарушение в полза на Септември и посяга към джоба си, за да покаже картон на крилото на ЦСКА. Коментаторът на срещата също казва, че футболистът е извършил нарушение, “за което ще получи жълт картон”. В същия момент обаче се сменя кадъра от телевизията, за да се покаже повторението на ситуацията. Така не се разбира в крайна сметка дали Брахими е бил декориран в жълто, или не.

В официалната статистика на БФС крилото не е получило жълт картон във въпросния двубой. Във всички останали сайтове обаче е получил. Именно оттам се поражда объркването с това с колко картона е крилото на ЦСКА.

Останалите нарушения, декорирани в жълта, на французина са безспорни - Арда (5-ти кръг), Добруджа (12-ти кръг), Септември (23-ти кръг) и Берое (28-ми кръг).

В крайна сметка Брахими е в групата за днешния мач и ще бъде любопитно дали ще вземе участие срещу Монтана.



Още от БГ Футбол

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

  • 8 апр 2026 | 11:33
  • 1526
  • 4
Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

  • 8 апр 2026 | 11:04
  • 564
  • 0
Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

  • 8 апр 2026 | 10:59
  • 566
  • 0
Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

  • 8 апр 2026 | 10:57
  • 1319
  • 1
Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

  • 8 апр 2026 | 10:44
  • 430
  • 0
Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

  • 8 апр 2026 | 10:38
  • 674
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди мача с Арда

Веласкес говори преди мача с Арда

  • 8 апр 2026 | 14:38
  • 832
  • 1
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 14725
  • 68
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 3908
  • 9
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 4989
  • 13
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 3600
  • 9