Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Христо Стоичков говори пред медиите след края на детския международен турнир в Етрополе. Освен бъдещето на подрастващите, той коментира и новата база на ЦСКА. Той потвърди, че Милан е един от клубовете, с които ЦСКА води преговори за откриването на новия стадион „Българска армия“, като разкри още, че лично води разговори с Барселона за мач с ветераните на „червените“.

Стоичков обяви двамата най-добри вратари на България и топ играчите, преминали през неговата школа

„Над 800 деца взеха участие в турнира. Разбира се, че има таланти. Първо искам да благодаря на организаторите и на всички хора, които бяха с мен през тези 4 дни. Благодаря и на най-малките състезатели, както и на родителите, че отделиха време, за да бъдат с децата си. Това беше истински празник – както за децата, така и за всички нас. Участваха над 77 отбора, а турнирът се провежда за първи път и има голям потенциал да се развива. Поканихме и школата на Джика Хаджи от Румъния. Догодина турнирът ще бъде още по-голям и с по-силно международно участие. За нашия град това е нещо много важно.

Камата коментира и появилата се по-рано информация, че Милан ще дойде у нас за мач с ЦСКА на откриването на новия стадион.

„Щом е излязла, значи има истина. Ще се опитаме да направим голям празник – не само за първия отбор, но и за ветераните. Водим разговори и с други големи клубове, Барселона е един от тях.

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

Новата база на ЦСКА ще бъде едно от най-модерните съоръжения в региона. Ще има нови терени, съблекални, бази за подготовка и условия за развитие на децата. Целта е всички да бъдат събрани на едно място, за да се създаде истинско чувство за отбор и семейство“, каза още той.

Стоичков не подмина и темата с националния отбор.

„Работя по програма на FIFA, която цели да върне футбола в училищата. Трябва да извадим децата от телефоните и да ги върнем към спорта. Когато усетят играта, те сами ще разберат колко е важна.

Много важна е ролята на институциите. Не става само с училищата – необходимо е съдействие от Министерството на спорта и цялата държава.

Школата на Джика Хаджи е една от най-добрите в региона. Те имат отлична база, много терени и силна организация. Оттам излизат национални състезатели. Това е модел, към който се стремим и ние“, завърши той.