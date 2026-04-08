ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Монтана и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от междинния 29-ти кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Огоста” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двата тима се намират в двата края на класирането и гостите определено ще очакват да спечелят този двубой. “Червените” към момента са четвърти и няма как да бъдат изместени от оттам. Със своите 52 спечелени точки ЦСКА вече си осигури място в топ 4, като целта до края на редовния шампионат е да се доближат максимално до челните места.

Една евентуална победа днес поне временно ще изпрати “червените” на третото място, като те ще изпреварят ЦСКА 1948, който играе чак в петък. ЦСКА е в добра форма, като в последните си пет мача има четири победи и само една загуба. Миналия кръг столичани победиха Берое с категоричното 3:0, а преди това се наложиха над Добруджа с 2:0.

ЦСКА ще иска освен да победи, да покаже и добра игра днес, тъй като след по-малко от седмица предстои дерби с Левски. “Червените” ще искат да влязат максимално уверени и надъхани в този двубой, а за да се случи това, трябва със сигурност да победят днес.

Монтана обаче със сигурност няма да се даде лесно в днешния мач. Отборът ще се бори със зъби и нокти за своето оцеляване, а за да се се стигне до това, ще трябва да започне да печели точки. Към момента тимът е последен в класирането с едва 16 пункта. Монтана има само три успеха от 28 кръга, а последният такъв дойде на 12 септември миналата година.

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Към момента тимът не е в най-добрата си форма и се намира в серия от пет поредни победи. Освен това Монтана спечели само една точка от старта на пролетния полусезон и е вкарал само един гол - в последния кръг при загубата от Арда с 1:2. Отборът на Атанас Атанасов е на седем точки от баражното 13-то място, където към момента се намира Спартак (Варна).

Монтана се явява традиционно удобен опонент на ЦСКА. “Червените” са в серия от пет поредни победи срещу този съперник, като по-рано през сезона ги победи с 3:1 у дома.