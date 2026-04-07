ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА ще открие стадион "Българска армия" с демонстративен мач срещу световноизвестен отбор през есента. Това стана ясно след изказване през уикенда на носителя на "Златната топка" Христо Стоичков.

В публичното пространство се завъртя информацията, че "армейците" ще посрещнат Милан, като преди 25 г. "росонерите" имаха визита и на стария стадион - в реванш от турнира за Купата на УЕФА. Тогава Филипо Индзаги намери с глава мрежата зад Ненад Лукич и италианците спечелиха с 1:0.

От ЦСКА обаче уточниха пред Sportal.bg, че за момента няма нищо конкретно, като колосът от Милано е само един от вариантите за церемонията в Борисовата градина през септември.